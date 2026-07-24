「澳門銀河」頂級粵菜餐廳「源．公館」 呈獻獨具風格多元滋味

廚藝總監徐涇業聯手駐館主廚林漢添 以「精緻家常」展現守正創新特色

澳門特別行政區 - 2026年7月24日 -「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城旗下頂級私邸家宴食府「源．公館」，自開幕以來憑藉精湛廚藝與典雅格調備受饕客推崇。秉承「精緻家常」理念，餐廳持續呈獻匠心獨運的餐飲體驗，讓傳統粵菜文化在當代語境中綻放新姿。今個季度，「源．公館」聯袂中國殿堂級醬香佳釀茅台，匠心打造限定「源本歲月・銀河拾五」茅台晚宴，以陳年佳釀與粵式珍饈共譜一場穿越時光的味覺盛宴。同時，餐廳新近推出午市服務及多款全新精品菜式，讓賓客以更靈活愜意的方式細味非凡美饌，盡享雅致餐飲魅力。



夜香花響螺片鷓鴣片先拉嫩油保留嫩滑，爆香料頭後快速兜勻，花香、海味與禽鮮共冶一爐，鑊氣十足。

中國佳釀與粵菜精華共舞



「源本歲月・銀河拾五」茅台晚宴，以時間淬鍊的醇香與粵菜藝術交織出一場難得的味蕾盛宴。晚宴將於7月31日及8月1日呈獻，僅限兩晚、僅設兩席，每位澳門幣2,888元。由米芝蓮二星廚藝總監徐涇業師傅精心策劃菜單，聯袂駐館主廚林漢添師傅，以傳統粵菜工藝演繹八道珍饈佳餚，從多元感官細味粵菜精華。賓客將品鑑53%vol陳釀茅台、2011年出廠經典飛天茅台及2010年出廠陳釀茅台三款珍稀佳釀，感受十五載歲月沉澱所成就的豐厚酒韻。



整場晚宴循序展現粵菜深厚底蘊與匠心巧思，從網油金蠔卷的懷舊匠藝，到以茅台醬香喚醒鮑魚鮮味的創新演繹，每一道佳餚皆與杯中時光相互輝映，締造一場跨越歲月的醬香之旅。菜式包括蝦醬響螺片、蟹粉魚腸燜柚皮、香酥桂皇牛肋肉、豆豉薄荷燒鵝及野菌小炒皇等，從濃郁醬香到清雅本味，層層鋪陳豐富味覺層次。當中，蟹粉魚腸燜柚皮巧妙融合鮮、甘、鹹與回甘餘韻；香酥桂皇牛肋肉則以玉桂與紅棗香氣勾勒悠長風味；而融合澳門百年麵豉醬傳承的豚肉豬腸粉，更為盛宴畫上地道而深刻的句號。配以養生藥膳湯及餐後美點，這場晚宴不僅是珍稀陳年茅台與頂級粵菜的巔峰相遇，更是一場禮讚時間、風土與匠心的非凡體驗。



胡椒湯底以豬肚、老雞、排骨及胡椒熬煮四小時。象拔蚌、豬肚切條，方利魚起肉切片。米粉置於碗中，席前注入滾燙熱湯，兼具儀式感與家常溫暖。

「源本歲月・銀河拾五」茅台晚宴當中的美饌，在晚宴結束後皆會繼續呈獻，不謹讓出席晚宴的賓客再度回味珍饈外，亦讓廣大賓客得以品嚐「澳門銀河」最新的中餐廳與中國知名佳釀聯手精雕的佳餚。



全新午市體驗登場細味時令珍饈之美



徐師傅及林師傅深諳粵菜「不時不食」的飲食哲學，匠心擷取盛夏時令之味，展現於新推出的午市服務中，同時以夏季菜單形式呈獻。菜單巧妙融入多款新鮮瓜菜及海鮮，更汲取澳門在地飲食文化，引入百年老號「廣興隆」蝦醬點睛運用，處處流露對本土風土與傳統滋味的珍視與傳承，為賓客帶來一場順應四時、品味當下的饗宴。



以茅台醬香源本鮑魚及豆豉薄荷燒鵝為味覺焦點，佐以珍稀陳年茅台，共譜兩場融匯時間、匠藝與粵菜底蘊的非凡「源本歲月・銀河拾五」茅台晚宴。

為滿足賓客對雅致粵菜體驗的多元需求，「源．公館」現正式推出午市服務，秉承「精緻家常」理念，將私邸家宴的溫度與匠心融入悠然午間時光。餐廳以時令食材入饌，講究本味呈現。「貴客臨．家宴嚐」午市品味菜單當中，精選全新推出的蟹肉杜阮涼瓜羹及胡椒蚌湯米粉領銜，尤見功夫底蘊。前者選用甘甜清爽的杜阮涼瓜，融入鮮甜蟹肉及水蟹汁，入口滑潤甘鮮，沁人心脾。後者菜品以豬肚、老雞、排骨與胡椒慢火熬煮四小時，成就乳白濃郁湯底，再配以象拔蚌、方利魚片及豬肚等上乘食材，於席前注入滾燙濃湯，瞬間釋放馥郁香氣。



而夏季菜單分別以當造苦瓜、夜香花及冬瓜等食材入饌，展現清新爽潤的季節風韻；同時精選奄仔蟹、鮮鮑、野生石斑及蟶子等優質海產，盡顯海洋饋贈的鮮甜本味。師傅運用粵菜深厚烹調技藝，透過燉湯、羹品及鑊氣小炒等不同演繹方式，細膩呈現食材最動人的風味層次。



當中，「夜香花響螺片鷓鴣片」以夜香花的淡雅幽香配搭響螺片、鮮蝦片、鷓鴣片及鮮百合，經巧手快炒後鑊氣十足，再佐以香脆核桃，層次豐富。傳承太史家宴精髓的「瑤柱冬瓜燉田雞」，以歷時四小時熬製的清湯為基底，配上嫩滑田雞與清甜冬瓜，盡顯傳統粵菜功夫。而「螃蜞膏扒黑毛節瓜」則巧妙結合節瓜的清甜與螃蜞膏的濃郁鮮香，相映成趣。另有極具家宴溫度的「鮮蚌野生方利湯米粉」，以豬肚、老雞及排骨配胡椒慢火熬煮四小時成濃白湯底，席前注入熱湯的瞬間香氣四溢。而午市品味菜單中的點晴作「蟹肉杜阮涼瓜羹」，同為夏季菜單餐點，為賓客帶來兼具儀式感與暖心滋味。



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