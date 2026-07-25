CSTS高層獲委任加入香港總商會轄下委員會

此次任命是對Abel和Sharon二人所展現出的專業素養、專業能力及行業領導力的認可，亦彰顯CSTS對香港經濟與商業發展的持續貢獻。

依托子公司Connexus長達78載的深厚發展積澱，CSTS長期為香港貿易、物流及商業發展提供重要支持。本次委員會委任，進一步體現集團致力於分享行業洞見、推動創新發展，並積極參與關乎香港經濟未來走向議題的交流探討。

Connexus董事總經理Simon Hague表示：「這些任命充分證明了CSTS內部領導層的能力與素養，也體現了我們團隊同仁在香港商界贏得的尊重與認可。我們很高興看到Abel和Sharon獲得香港總商會垂青，並相信他們將在各自所屬委員會創造寶貴價值。」

香港總商會的各委員會匯聚了商界領袖及各領域專家，旨在提供行業視角、促進合作，並助力香港保持持續競爭力。Abel和Sharon將運用其豐富經驗與專業見解，參與創新、數據與通訊，以及零售、文化、體育及旅遊等領域的討論與交流。