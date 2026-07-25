曼聯名宿沙夏來港主持少年足球訓練活動 逾300位足球小將在運動中體驗多元文化與學習成長

香港2026年7月25日 /美通社/ -- 由睿俊教育（Apex Education ）與傳承文化體育交流（ Legacy Sports Exchange）聯合主辦，前曼聯球星、法國國家隊名將沙夏 （Louis Saha）擔任特別嘉賓的「傳承足球夏令營2026」（Legacy Summer Camp 2026）香港站於 7月22日及23日一連兩日舉行，逾三百位兒童及少年參與足球比賽，以及參加由沙夏親身主持的「足球大師班」（Football Clinic），學習提升自我。 世界級大師 激勵孩子開眼界 「傳承足球夏令營2026」的啟動禮在西沙 GO PARK舉行。沙夏在啟動禮上分享他追夢成為職業球員的點滴，以及他熱切推動結合足球運動與科技的青少年發展工作。他勉勵香港的足球小將忠誠地表達自己，堅持理想與信念，並努力向夢想進發，反覆練習自然勤有功。他語重心長說：「聽父母的話，雖然你們未必要事事服從，但聽取別人的建議，是改進自我的良方。」

沙夏曾代表法國出戰2006年世界盃，助曼聯奪得兩屆英超冠軍，亦是歐聯冠軍隊成員。他曾效力曼聯、富勒姆、艾佛頓及熱刺等球會，司職前鋒。他退役後成功轉型為企業家，創辦科技平台 AxisStars 。 主辦單位「傳承文化體育交流 」 （Legacy Sports Exchange）聯合創辦人兼行政總裁布洛丹（Clement）表示，「傳承足球夏令營2026」不單是一項運動訓練和競技活動，而且是孩子成長路上的一堂人生課。「我們很榮幸邀請到知名度極高的沙夏參與，希望藉此活動激勵年輕人敢於追夢，奮發提升自己，增強韌度。在運動鍛鍊和競賽中得到的技能，在生活和學習方面可大派用場。」

精英制以外搭建青少年發展平台 另一位聯合創辦人兼策略總監黃啟桓（Ivan）謂「我們希望讓更多年輕人明白，世界不是只屬於天份最高的人。現階段球技不是最出眾的球員，只要願意努力，一樣值得擁有代表城市、走出香港及挑戰世界的機會。」 「傳承文化體育交流 」由Clement和Ivan兩位相識三十載的運動同好共同創立，使命是在精英制體育以外，為年輕一代創造更多參與國際體育活動和文化交流的機會。今次的傳承足球夏令營以香港為首站，活動將巡迴於 7月 24至28日在廣州，7月 27日至31日在武漢舉行。傳承文化體育交流的目標是以香港為基地，創立亞洲區的青少年足球四角賽，以及長遠籌辦大型國際聯賽。

主辦單位、睿俊教育 （Apex Education） 董事總經理張睿哲在閉幕禮上表示，參與夏令營的小球員讓他回想自己年少時的學習經歷以及對足球的熱情。「我們致力啟發孩子尋找自己熱愛的事情，同時讓孩子享受有趣的教育活動和學習旅程。」 為期兩天的夏令營香港站設「傳承夏季七人足球錦標賽2026」， 來自本港學校和球會的22支隊伍在大師面前，於 U 10、U12和U14組別賽事一較高下，參賽隊伍包括成員為多位港超球員兒子的閩僑小學足球隊。在西班牙甲組球隊皇家貝迪斯青年軍受訓的蘇俊霖，適逢回港也跟波友組成南灣麗池U14隊參加。

錦標賽結果分別由SFL All Back、Mastery和Vertex 奪得U10， U12 和U14組別的冠軍。冠軍隊伍各獲得一萬港元的獎金。 家庭齊參與足球大師班 沙夏在7月23日在墨爾文國際學校大埔校園的足球場主持「足球大師班」，他分享比賽經驗和訓練心得，並帶領參加者一起練習足球技巧，不少學員的家長一同參與。 瑩花女子足球隊的楊浩兒 亦參與其中。 同為紐卡素球迷的陳先生和太太，陪同兩名兒子參加沙夏的大師工作坊，他們說能夠近距離向世界級運動員學習，是非常難得的機會。10歲的Isak表示在活動中獲益良多： 「沙夏教我如何改進控球技巧，以及射球時應運用腳掌哪部位觸球。」陳先生補充，運動是教導孩子面對失敗和應對各種挑戰的途徑。

下載活動圖片及圖片說明

https://drive.google.com/drive/folders/1p9kIvpoMCO9m-OOfqL3zDWlOeonZ4_Uv?usp=sharing 鳴謝： 合辦機構： 傳承文化體育交流有限公司 大會飲品贊助： 屈臣氏蒸餾水 場地提供： 西沙 GO PARK 大會服裝贊助： ZYPHR 大會攝影： Outfo Production [附錄一] 主辦機構 傳承文化體育交流有限公司 （Legacy Sports Exchange）

為亞洲年青人架設學習及發展平台，讓年青人透過運動訓練及比賽，走出國際，參與交流和多元文化體驗。

www.legacysportsexchange.com/ 睿俊教育（Apex Education ）

睿俊教育是成立於2024年，扎根粤港澳大灣區的教育機構，使命是重新定義教育，讓每個孩子都找到適合其個人狀況的學習途徑。服務包括個性化的學科輔導，國際知名學府的升學諮詢，以及為未來領袖設計的體驗式學習課外活動。

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