強強聯手！GAC正式成為墨爾本城足球俱樂部官方汽車合作夥伴

澳大利亞墨爾本2026年7月24日 /美通社/ -- 2026年7月24日, GAC與澳大利亞職業足球俱樂部墨爾本城足球俱樂部在AAMI Park體育場正式宣佈達成戰略合作。墨爾本城FC是城市足球集團（City Football Group）的重要成員之一，也是澳大利亞職業足球領域具有廣泛影響力的俱樂部。GAC擔任墨爾本城FC官方汽車合作夥伴，雙方將攜手深化品牌在澳大利亞市場的影響力。
作為中國智能汽車與創新科技領域的重要代表，GAC始終堅持以技術創新、產品品質和用戶價值驅動全球化發展。2026年，GAC迎來自1997年成立以來第3000萬輛整車下線的重要里程碑，充分體現了其持續提升的全球製造能力、研發實力以及全球用戶對品牌的認可與信賴。
廣汽國際澳大利亞公司首席執行官舒剛志（Kevin Shu）表示：「墨爾本城FC在澳大利亞各項足球賽事中擁有令人矚目的歷史，與這支球隊一樣，GAC始終全力投入每一項事業。我們期待通過此次合作，向更多澳大利亞足球迷展示GAC創新、多元的產品陣容，並與俱樂部建立長期且具有意義的合作關係。」
墨爾本城FC首席執行官Brad Rowse表示：「我們非常高興歡迎GAC澳大利亞加入墨爾本城大家庭。GAC與我們一樣，擁有創新、突破期待以及長期投入的共同願景。其全球化優勢以及深耕澳大利亞市場的決心，使GAC成為墨爾本城理想的合作夥伴。」
繼攜手悉尼FC之後，GAC進一步拓展澳大利亞體育合作佈局，踐行「In Australia, For Australia」理念，通過多元化的品牌互動與社區參與，持續提升品牌影響力。未來，GAC將繼續以高品質產品、領先技術和本地化服務體系，為澳大利亞消費者提供更加低碳、綠色、智能的出行解決方案。
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SOURCE GAC