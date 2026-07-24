強強聯手！GAC正式成為墨爾本城足球俱樂部官方汽車合作夥伴

澳大利亞墨爾本2026年7月24日 /美通社/ -- 2026年7月24日, GAC與澳大利亞職業足球俱樂部墨爾本城足球俱樂部在AAMI Park體育場正式宣佈達成戰略合作。墨爾本城FC是城市足球集團（City Football Group）的重要成員之一，也是澳大利亞職業足球領域具有廣泛影響力的俱樂部。GAC擔任墨爾本城FC官方汽車合作夥伴，雙方將攜手深化品牌在澳大利亞市場的影響力。

作為中國智能汽車與創新科技領域的重要代表，GAC始終堅持以技術創新、產品品質和用戶價值驅動全球化發展。2026年，GAC迎來自1997年成立以來第3000萬輛整車下線的重要里程碑，充分體現了其持續提升的全球製造能力、研發實力以及全球用戶對品牌的認可與信賴。