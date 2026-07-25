SCG 在 Nikkei Asia Forum APAC 2026 上呼籲建立新的增長模式：憑藉競爭力、能源安全與創新推動碳中和

泰國曼谷 - 2026 年7月25日 - 在 Nikkei Asia Forum APAC 2026 上，SCG 總裁兼行政總裁 Thammasak Sethaudom 分享其願景，指出低碳經濟轉型不僅只是一項環境挑戰，更是一項透過能源安全、創新及永續增長來鞏固長期競爭力的商業策略。他強調，加強區域合作將有助東盟（ASEAN）成為具韌性與競爭力的製造、創新及永續增長樞紐。



SCG 參與 Nikkei Asia Forum APAC 2026 專題討論：碳中和必須與企業競爭力並進

在專題討論中，Thammasak 指出，地緣政治的不確定性正持續重塑全球供應鏈及能源市場，直接影響生產成本及產業競爭力。他強調，向清潔能源轉型不應只被視為永續發展議程，更是強化經濟韌性及長期競爭力的策略方針。



他指出，東盟憑藉豐富的可再生能源資源，包括太陽能、風能及生物能源，具備引領能源轉型的強大潛力。然而，要釋放這股潛力，須政府與企業更緊密合作，加快能源基礎設施建設、推動投資，並建立有利創新及低碳產業發展的生態系統。



Thammasak 亦強調，投資於創新、人工智能（AI）、自動化及低碳技術，對提升生產力、優化能源使用及增強區內產業競爭力至關重要。



他援引 SCG 的經驗，以低碳水泥說明可持續發展如何創造商業價值。當綠色產品的品質相若且價格具競爭力時，客戶會更願意採用，從而加快向低碳經濟轉型。



「只有當永續發展不再只是少數人的選項，而是所有界別均可參與其中並共同受惠的機遇，向低碳社會轉型才有可能成真。」



這一願景體現了 SCG 的企業宗旨「Inclusive Green Growth」，該宗旨透過創新與合作，將經濟增長、環境責任及社會福祉融為一體，從而創造共享價值，並推動東盟邁向更永續的未來。





