騰訊攜手景德鎮：以AI與遊戲技術守護新晉世界文化遺產

騰訊運用AI與遊戲技術，全力助推「景德鎮手工瓷業遺存」保育與活化，向全球講述千年窯火故事

這創新數碼項目通過創建多模態AI數據庫，探索AI輔助文物修復，並打造文化體驗互動小遊戲，為全球文化遺產的數碼化保護與傳承提供新範式 深圳2026年7月25日 /美通社/ -- 在景德鎮手工瓷業遺存入選聯合國教科文組織（UNESCO）《世界遺產名錄》之際，騰訊今日正式推出文化體驗小遊戲《數字景德鎮•瓷都小匠》，以趣味互動為載體，將景德鎮的遺產價值形象化、手工技藝可體驗化，藉此推動更廣泛的公眾參與。

這是「數字景德鎮」大型文化創新計劃的重要一環。該計劃以騰訊的AI與遊戲技術為核心底座，秉承「科技向善」理念，以系統化數碼保護為根基，實現千年瓷業文化與時並進的活化與傳承。項目旨在全面構建一個價值可持續、全民可參與的活態遺存，為全球文化遺產保育探索一條可複製的數碼化路徑。 數碼保育：用AI梳理千年瓷脈 景德鎮的製瓷工藝歷經千年沉澱，至今仍在窯火中代代相傳。為守護這份珍貴的文化傳承，騰訊搭建了「景德鎮瓷業文化遺存」多模態AI數據庫，作為整個項目的核心技術基石。

經年累月積澱的歷史檔案、遺產資料與工藝規範，形成了海量的底層數據。騰訊運用光學字符識別（OCR）、自然語言處理（NLP）以及知識圖譜等技術，將這些分散的資料轉化成了便於檢索、分析、查驗及溯源的數碼資料庫。 目前，該數據庫已涵蓋3萬多份文獻資料，5,000多份陶瓷基因標本和近千件國內外代表性瓷器資料，為文化研究、數碼展陳、公眾導覽和AI文化遺產的創新應用，奠定了堅實的數據基礎。 依託這一數碼化成果，騰訊面向公眾與文化產業推出了一系列智能應用，包括「古陶瓷基因庫智能體」、「世界瓷器互動地圖」以及「景德鎮AI伴遊」，為研究人員、文化遺產保護專家以及社會大眾，提供探索千年瓷業的智能創新工具。

數碼活化：遊戲AI讓世界遺產「可看見、可體驗、可創造」 為吸引大眾深入了解景德鎮與其製瓷傳統，《數字景德鎮•瓷都小匠》基於申遺文本與前沿學術研究成果，運用AI結合程序化生成（PCG）技術，首次大規模重現景德鎮瓷業遺存五大遺址片區和生產場景，快速搭建歷史鎮區空間佈局，自動生成動態建築、細緻裝飾與往來行人，令昔日歷史鎮區的繁華風貌在數碼世界中完美重現。 為創造具備人文溫度的互動體驗，項目打造了高品質AI數字人（Digital Human），以大語言模型、瓷業文化遺存多模態AI數據庫為底座，通過AI語音驅動面部表情與騰訊遊戲自研動畫技術，讓枯燥的歷史知識「開口說話」；同時，項目結合了AI 3D生成技術，用戶只需上傳一張圖片，即可快速生成虛擬瓷坯，大幅降低創作門檻至人人可用，讓大眾的創意靈感可瞬間變化為數碼空間中真實可感的精美瓷器。

數碼傳承：凝聚公眾參與力量 景德鎮文化遺產的傳承與保育，離不開公眾的積極參與。為此，騰訊在微信生態內推出了景德鎮「數字守藝人」小程序，讓公眾親身支持實體文化遺址的日常巡檢與保護工作，為社區共同參與文化遺產保護，建立一條切實可行的創新渠道。 騰訊SSV數字文化實驗室負責人舒展表示：「我們在景德鎮的文化遺產保護工作，生動詮釋了『AI向善』如何賦予古老傳統全新活力。通過與文保專家緊密合作，我們善用AI和數碼技術，讓沉寂多年的珍貴歷史檔案得以重新被看見、獲利用。我們很榮幸能夠為千年瓷業遺存與數碼時代搭起橋樑，為全球公眾提供了解景德鎮活態文化遺產的全新途徑，也為世界各地的文化遺產保育提供具參考價值的創新模式。」