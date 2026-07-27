APIGA 慶祝培養新一代互聯網領袖十週年

青年領導力項目在培養亞太地區互聯網社群新一代人才方面邁入新的里程碑 新加坡2026年7月27日 /美通社/ -- 亞太地區互聯網治理學院 (Asia Pacific Internet Governance Academy, APIGA) 今日慶祝設立十週年。十年來該機構一直致力於培養新一代青年領袖，以助力塑造亞太地區 (Asia Pacific, APAC) 的互聯網未來。自 2016 年啟動以來，來自 32 個經濟體的 359 餘名學員已成功完成本學院課程，構建了一張不斷拓展的未來政策制定者、技術專家、學者、公民社會領袖及互聯網治理領袖的網絡。 值此於 2026 年 7 月 24 日在韓國釜山召開第 10 屆 APIGA 會議期間，我們通過一場特別週年慶典活動紀念了這個特殊的日子。

「互聯網的未來取決於下一代領袖，他們將致力於確保互聯網保持安全、穩定，並讓所有人都能使用，」ICANN全球利益相關方參與事務高級副總裁莎莉•科斯特頓 (Sally Costerton) 表示。「過去 10 年間，APIGA 為亞太地區的青年領袖提供了必要的專業知識和實踐經驗，使他們能夠成為全球互聯網社群中的積極貢獻者。」 APIGA 是一項為期五天的年度研討會，重點關注互聯網治理及互聯網相關議題。該項目由互聯網名稱與數字地址分配機構 (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) 和韓國互聯網振興院 (Korea Internet and Security Agency) 聯合主辦，並由亞太互聯網絡信息中心 (Asia Pacific Network Information Center, APNIC)、DotAsia 以及國際互聯網協會 (Internet Society) 等區域性互聯網組織共同參與。

通過沉浸式互動課程，學員將學習關於互聯網運作原理的實踐知識，並瞭解幫助塑造互聯網的、自下而上的互聯網治理共識建立模式。最重要的是，該計劃為學員賦能，使其能夠在地方、區域和全球層面的互聯網治理討論中做出有意義的貢獻。 在 APIGA 取得成功的基礎上，該計劃於 2024 年通過啟動本地 APIGA 項目得到進一步擴展，使互聯網治理教育更貼近該地區的當地社群。本地的 APIGA 項目延續了同樣沉浸式和實踐性的學習模式，提供時間更短、針對當地情況量身定制的課程，旨在解決當地問題，並可使用當地語言授課。短短兩年內，本地的 APIGA 項目已擴展至十個經濟體，為青年參與提供了更多機會，並加強了該地區在互聯網治理方面的參與合作。

隨著 APIGA 邁入第二個十年，該計劃仍致力於培養新一代人才，以助力持續塑造一個開放、安全、穩定且具有全球互操作性的互聯網。 APIGA 是 ICANN 通過青年參與計劃培養未來互聯網領導者的更廣泛承諾的一部分。這些舉措包括 ICANN 新生代計劃 (NextGen@ICANN) 項目。該項目旨在讓大學生和職業生涯初期的專業人士瞭解 ICANN 公共會議以及互聯網治理的多利益相關方模型。 如需進一步瞭解 APIGA，請訪問 www.apiga.asia。 ICANN 簡介 互聯網名稱與數字地址分配機構 (ICANN) 的使命在於確保全球互聯網的穩定、安全與統一。要在互聯網上訪問另一個人的信息，您必須在電腦或其他設備中鍵入一個地址——可以是一個名稱或是一串數字。這個地址必須是獨一無二的，只有這樣電腦之間才能互相識別。ICANN 則負責協調這些分佈在全球各地的唯一標識符並提供相應支持。ICANN 是一個非營利性公益機構，成立於 1998 年，其社群的參與者遍佈世界各地。