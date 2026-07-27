連連數字與銀聯國際達成合作 共探智能體支付新場景

杭州2026年7月27日 /美通社/ -- 7月18日，在國家人工智能應用中試基地（金融領域）階段性成果發佈會上，連連數字與銀聯國際正式達成合作。連連數字聯席總裁孫大利出席儀式，代表公司與銀聯國際簽署合作協議。 根據合作協議，雙方將立足人工智能與跨境支付融合創新趨勢，聚焦全球採購與AI Token充值兩大智能體支付場景的落地，並圍繞海外智能體支付場景與商戶的拓展、AI技術協同研發等核心領域展開全方位合作，共同打造智能化、標準化、全球化的新型支付解決方案，助力全球商業支付體係數智化升級。

落地全球採購智能體支付場景 連連數字與銀聯國際開啟「人在場」模式實踐 本次連連數字與銀聯國際的合作，是在前期B2B支付業務合作持續深化的基礎上，進一步將合作延伸至智能體支付領域，並將首先落地「人在場」模式智能體支付在全球採購場景的應用，有效解決企業跨境B2B支付痛點。 長期以來，全球跨境採購面臨流程冗長、匯率波動難控、合規審核覆雜、對賬效率低下等結構性痛點，企業往往難以兼顧支付效率與資金安全。 針對上述行業痛點，雙方基於連連數字成熟的智能體技術平台、全球化數字服務能力，以及銀聯國際領先的智能體支付技術體系，探索將AI Agent能力深度注入跨境採購全交易鏈路。

這一鏈路的運轉，核心依托於「人在場」模式，即在智能體（AI Agent）自主執行採購任務過程中，用戶作為決策主體始終在線，由智能體輔助完成從供應商匹配、商品篩選到支付指令發起的全流程操作。該模式在全球採購場景中，打通AI智能決策與跨境支付鏈路，將人工智能的效率優勢與人工決策的審慎性深度融合，在保障支付效率與交易安全性的同時，為企業跨境採購與國際貿易結算提供智能、可控的全新支付選擇，重塑傳統跨境採購支付服務體驗。

此外，雙方將以全球採購場景為先行試點，根據實際應用反饋持續優化場景體驗與技術方案，致力於推動智能體支付方案的標準化建設與規模化推廣。未來，該合作模式將逐步拓展至更多商業場景，覆蓋更廣泛的企業服務鏈路，為智能體支付在跨境貿易領域的規模化落地積累實踐經驗。 從場景落地深化至技術協同 連連數字攜手銀聯國際共建全球智能體支付生態 同時，通過合作，連連數字與銀聯國際將充分整合各自在跨境支付網絡、全球商戶資源和技術研發方面的積累，共同探索智能體支付在海外市場的創新應用，為全球商戶和企業提供更智能、更便捷的支付解決方案。在拓展海外智能支付場景的基礎上，雙方還將把合作延伸至更廣泛的人工智能領域，圍繞金融支付場景的前沿技術應用開展長期交流與合作，共同推動行業技術進步與生態建設。

連連數字表示，作為一家以「AI原生+全球化」為雙輪驅動的智能金融新基建企業，公司始終致力於將人工智能技術與跨境支付場景深度融合。此次與銀聯國際的合作，是連連數字在智能體支付領域的重要探索，也是公司推動AI技術產業化落地的又一關鍵舉措。未來，連連數字將繼續攜手行業夥伴，以技術創新驅動跨境支付效率提升，為出海企業提供更智能、更高效的全球支付服務，夯實全球智能金融新基建。 銀聯國際表示，當前，人工智能驅動金融業態變革的發展趨勢持續深化，智能化、數字化轉型已成為金融業高質量發展的必由之路。銀聯已針對企業客戶，推出虛擬商務卡等B2B數字化支付解決方案，提供在線便捷申卡、靈活多樣支付方式、精準高效交易管控等服務，滿足企業客戶提升支付效率、簡化支出管理、加強風險控制的需求。此次與連連數字拓展落地智能體支付場景，是銀聯在AI支付領域的前瞻性佈局。銀聯國際將充分發揮全球支付網絡優勢，與連連數字共同推動智能體支付的標準化與規模化應用，以金融人工智能創新成果服務實體經濟高質量發展。