由 Rönesans 開發的東地中海石化工業區吸引逾 30 億美元投資

東地中海石化工業區 (DAPEK) 的總投資現已突破 30 億美元，其中以 20 億美元的聚丙烯生產設施及液體散貨碼頭為主要骨幹

新的港口、能源及物流投資，使 DAPEK 成為東地中海地區最全面的綜合工業樞紐之一

與 Surbana Jurong Group 的合作正帶動國際投資者投資於 DAPEK，並借鑑鹿特丹及新加坡裕廊島等成功模式 伊斯坦堡2026年7月27日 /美通社/ -- 由 Rönesans Holding 於阿達納傑伊漢開發的東地中海石化工業區（Eastern Mediterranean Petrochemical Cluster，簡稱 DAPEK），隨着近期新增聚丙烯生產設施、液體散貨碼頭及港口投資，正式邁進新的增長階段。 DAPEK 吸引越來越多國際投資者的關注，該工業區的總投資現已超過 30 億美元。

DAPEK 獲公認為東地中海地區最全面的工業、能源及物流項目之一。 項目佔地約 1,300 公頃，把石油化工生產、港口營運、能源基建及物流服務整合於同一平台上。 此項策略性投資，將為土耳其的工業轉型帶來貢獻。 整個項目的重中之重，是價值 18 億美元的聚丙烯生產設施及液體散貨碼頭，由 Rönesans Holding 與國際合作夥伴攜手開發。 加上持續推展的貨櫃港口及基建投資，整個工業區的總投資額已突破 30 億美元。 Rönesans Holding 名譽主席 Erman Ilıcak 指出，DAPEK 的意義遠超一般的工業投資：

「憑藉我們的投資計劃，該計劃現已達30億美元，我們正在建立新一代工業生態系統，而非單純興建設施。 我們的目標是將生產、物流與能源及港口基建集中佈局，建構土耳其最具競爭力的工業樞紐，讓投資者所需的一切，盡在單一地點之內。我們視 DAPEK 為一個對土耳其工業基礎設施在未來50 年的重要基石。」 DAPEK 由土耳其共和國工業和技術部統籌協調，目標是憑其綜合佈局，躋身土耳其具全球競爭力的工業中心之列。 「聚丙烯生產設施將是此生態系統的基石投資之一。 除了液體散貨碼頭、貨櫃港口、乾散貨碼頭、能源基建、鐵路連接及共用設施外，這些投資共同構成全面的生態系統，覆蓋範圍遠不止於生產設施本身。」

傑伊漢策略價值與日俱增 談到近期地緣政治發展及能源安全議題時，Ilıcak 特別指出，替代能源及貿易走廊的重要性正不斷提升，他表示： 「隨着能源及貿易路線重塑 全球格局，傑伊漢的策略重要性與日俱增。 企業正重新調整生產、供應鏈及投資策略。 DAPEK 位處歐洲、中東及北非市場交匯的戰略要地，提供港口、能源、物流及工業基建，全部匯聚於一個單一的綜合生態系統內——這是一個日益罕見而又具吸引力的方案。」 Surbana Jurong 夥伴合作，令 DAPEK 備受國際投資者關注

「公司現在衡量的已不只是地點，他們亦會評估物流能力、能源基建及進入到市場的渠道。」 「我們借鑑鹿特丹及新加坡裕廊島等成功的工業區發展模式，與全球頂尖的工業區開發商之一 Surbana Jurong Group 達成合作。 自 2026 年開始，我們在投資者拓展、國際市場推廣、可持續發展及長遠增長策略上攜手合作。是次合作大大提升 DAPEK 在國際投資者中的聲望。」 DAPEK 為迎接新投資者作好準備 隨着基建工程持續推進，多個重要建設節點亦相繼完成，吸引新投資者落戶 DAPEK 的工作正漸入佳境。

DAPEK 未來數年將重點吸引中高技術工業投資，現已與多個行業的公司積極磋商，涵蓋石油化工、化學品、能源設備、複合材料、生物燃料及其他高增值製造業。 DAPEK 提供大片發展用地，並配備公路、鐵路及海運無縫連繫的多式聯運物流基建，實在是別具一格的工業平台。 當中的工業區規劃為投資者提供長期的土地使用模式，在成本及融資層面均具備實質優勢。 整體願景是將 DAPEK 發展成超越個別投資項目總和的平台，建立出蓬勃發展的工業生態系統，讓生產、能源及物流彼此增強、互為支撐。

公路、鐵路及海運交匯於一地，再加上大片可供發展的土地及頂尖的基建配套，DAPEK 正逐步確立其策略平台地位，以助土耳其實現成為東地中海領先生產及貿易中心的抱負。 支持減少土耳其對石油化工進口的依賴程度 土耳其目前仍相當依賴進口石油化工產品，此項目正好可提升本地工業產量，並為國家貿易平衡帶來實質貢獻。 Ilıcak 總結道： 「DAPEK 核心的聚丙烯生產設施竣工後，年產能將達 472,500 噸，足以應付土耳其全國約 17% 的聚丙烯年度需求。 預計此項目每年將為土耳其的經常賬平衡帶來約 3 億美元貢獻，同時減少土耳其對進口石油化工產品的依賴。」