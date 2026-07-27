研究表明海藻提取物可以緩解前列腺相關症狀

在由澳大利亞生物技術公司Marinova開展的一項突破性臨床試驗中，一種獨特的海藻提取物已被證實可以緩解良性前列腺增生(BPH)的症狀。

澳大利亞霍巴特2026年7月27日 /美通社/ -- 一項隨機、雙盲、安慰劑對照臨床試驗，評估了褐藻中天然存在的化合物巖藻多糖對患有良性前列腺增生（前列腺肥大）的男性的作用。

良性前列腺增生是全球男性的常見健康問題。全球預估數據顯示，60多歲男性的患病率為50%-60%，到80多歲時患病率升至90%。儘管它通常不危及生命，但排尿症狀 —— 包括排尿困難、尿流變弱、排尿頻率增加 —— 往往會大幅降低患者的生活質量。