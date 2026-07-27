研究表明海藻提取物可以緩解前列腺相關症狀

在由澳大利亞生物技術公司Marinova開展的一項突破性臨床試驗中，一種獨特的海藻提取物已被證實可以緩解良性前列腺增生(BPH)的症狀。
澳大利亞霍巴特2026年7月27日 /美通社/ -- 一項隨機、雙盲、安慰劑對照臨床試驗，評估了褐藻中天然存在的化合物巖藻多糖對患有良性前列腺增生（前列腺肥大）的男性的作用。
良性前列腺增生是全球男性的常見健康問題。全球預估數據顯示，60多歲男性的患病率為50%-60%，到80多歲時患病率升至90%。儘管它通常不危及生命，但排尿症狀 —— 包括排尿困難、尿流變弱、排尿頻率增加 —— 往往會大幅降低患者的生活質量。
在談及該研究背後的理論依據時，首席研究員Barbara Wimmer博士表示：「迄今為止，經過臨床研究並被證實能夠有效維護前列腺健康的天然化合物極少。巖藻多糖已被記錄在案的生物活性，引導我們啟動了這項開創性試驗。」
在由臨床醫生監督開展的為期90天的研究中，88名年齡介於45至80歲、患有中度良性前列腺增生的男性受試者，每日分別服用巖藻多糖補充劑或安慰劑。
研究的重要發現
與安慰劑組相比，服用高純度巖藻多糖補充劑的受試者表現出：
- 整體良性前列腺增生症狀獲得具有臨床意義的顯著改善
- 排尿症狀（涵蓋排尿不盡、排尿中斷、尿流變弱、排尿費力等症狀）改善幅度超過9倍
- 儲尿症狀（涵蓋尿頻、尿急、夜尿等症狀）改善幅度達2倍
- 因排尿症狀帶來的生活質量問題得到顯著改善
該研究採用廣受認可的國際前列腺症狀評分(IPSS)，來評估良性前列腺增生症狀的變化情況。
Wimmer博士解釋說：「重要的是，該試驗結果具備臨床意義，在整個研究週期內，巖藻多糖被證實是安全的。我們期待這些研究成果能夠推動高純度巖藻多糖實現商業化，以便幫助緩解良性前列腺增生的相關症狀。」
該研究已發表於《泌尿學研究與報告》期刊。
關於Marinova
Marinova是一家澳大利亞生物技術公司，專注於高純度巖藻多糖的研發與生產，其產品可以被應用於營養、醫療器械、護膚及製藥領域。
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SOURCE Marinova