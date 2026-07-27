從中國移動「通話煥新」到領先運營商通話+AI的商用發佈，AI重塑原生通話價值

北京2026年7月25日 /美通社/ -- 2026年6月15日，中國移動宣佈對傳統通話服務進行全面升級，開啟「高清、智能、安全」的新一代通話體驗。這一舉措不僅標誌著通信服務創新的里程碑，更折射出全球基礎通信服務向智能化、普惠化轉型的必然趨勢。

打破體驗壁壘，重塑基礎通話新範式

針對傳統語音交互單一的痛點，中國移動依托成熟VoLTE/VoNR話音網絡底座，深度融合AI大模型與高清音視頻能力，在原生撥號界面集成七大核心功能：實時通話字幕消除老年聽障群體溝通障礙；1080P超清視頻通話、AI降噪打造沉浸式通話體驗；AI反詐實時攔截風險來電，守護用戶財產安全；多方通話讓多人溝通協作一步到位；可視化通話菜單、DC數據通道讓通話升級為可視可交互的隨身服務窗口。