晶泰科技Kodexia™：首個生成式AI+第一性原理的siRNA研發平台獲新進展，管線進入PCC確認階段

北京2026年7月27日 /美通社/ -- 近日，晶泰科技（2228.HK）宣佈其自主研發的全球首個基於「生成式 AI+第一性原理」 的乾濕閉環 siRNA 藥物開發平台 Kodexia™ 迎來關鍵里程碑，並在 CPIC 2026 首屆大國新藥全球會議上公佈了多款自研管線的最新進展。作為公司 「AI+機器人」 智能藥物研發平台向核酸藥物模態的延伸，Kodexia™ 平台在一款面向 IgA 腎病的 siRNA 管線中僅用 7 個月，便獲得非人靈長類（NHP）藥效數據，活性與長效性均優於同靶點的臨床階段參照分子，有望於近期——即項目立項後 9 個月內確定PCC分子（臨床前候選化合物），研發週期較行業平均的 12 到 18 個月顯著縮短。該臨床前平行對照試驗數據初步驗證了平台 AI 模型在活性與長效性預測上的準確度，也表明 Kodexia™ 具備產出高競爭力候選分子的能力，進一步拓展了公司在核酸藥物發現領域的技術邊界與商業化空間。

AI+第一性原理驅動siRNA研發，拓展核酸藥物市場藍海 當前，siRNA 藥物正處於高速發展期。據行業統計，僅 2026 年上半年，全球相關交易已超 10 筆，總金額近百億美元，反映出國際製藥巨頭對該賽道資產的強烈需求與溢價意願。然而，序列與修飾優化割裂、專利壁壘、體內轉化效率與肝外遞送受限等挑戰制約了 siRNA 藥物的廣泛應用。 針對上述行業痛點，晶泰科技構建了以 AI 為中心（AI-centric）的核酸藥物開發平台 Kodexia™，將 AI 能力貫穿於序列設計、修飾推薦、實驗驗證、遞送優化與知識產權佈局的全過程。Kodexia™ 的核心設計模塊融合了 siRNA 沉默機制、RNA 熱力學與結構特徵等第一性原理和機制知識，可針對體外活性、體內轉化、長效性、脫靶和安全性等關鍵終點分別進行訓練與協同優化，避免在單一指標上獲得局部最優，從而在兼顧藥效和安全性的同時，高效篩選出具備差異化優勢和專利自由度的候選分子。

與傳統 「先設計、再逐項驗證」 的串聯流程不同，Kodexia™ 能夠並行推進多個靶點項目，進一步提升了研發效率。借助這一系統性的平台優勢，Kodexia™ 能顯著縮短siRNA藥物的早期研發週期，分子設計效率較傳統研發模式提升近 3 倍，首輪體內驗證命中率超過50%。 在 siRNA 藥物遞送這一行業關鍵瓶頸上，晶泰科技已搭建 AI 驅動的遞送研發平台，將遞送系統作為與 siRNA 序列協同設計的組成部分。依托團隊在大分子、小分子和脂質納米顆粒（LNP）等方向積累的 AI 研發經驗，平台可對遞送載體和靶向配體進行多目標設計與優化。目前，相關能力已用於腎臟、脾臟和脂肪等組織的遞送研究，為拓展肝外適應症提供技術儲備。

此次管線項目僅用 7 個月便推進至 NHP 體內驗證，並向 PCC 確認階段邁進；在與同靶點臨床階段參照分子的平行對照試驗中，該候選分子表現出更強的體內藥效活性和更持久的作用時間。這既驗證了平台預測模型的可靠性，也為該管線賦予了潛在的差異化競爭優勢與後續對外授權（License-out）價值。未來，隨著高質量數據和高精度模型持續迭代，Kodexia™ 平台有望進一步提升 siRNA 藥物研發效率，縮短從靶點到 PCC 的週期，提高管線資產的產出確定性與商業化轉化效率。 數據驅動乾濕實驗雙向閉環，加速siRNA從分子設計到管線開發

Kodexia™ 由晶泰科技高祥瑞博士帶領的人工智能與生物醫藥跨學科團隊研發。區別於側重經驗規則或單點計算的傳統輔助工具，Kodexia™ 將數據、AI 設計與自動化實驗整合為一套完整的研發體系，形成 「設計—驗證—反饋」 的乾濕閉環。在數據層面，平台已快速積累數萬條體內外實驗數據，並隨管線推進持續反哺生成萬級獨有高價值數據；在底層算法層面，平台將第一性原理與生成式、判別式 AI 深度結合，利用專屬 AI 模型進行 siRNA 分子設計，同步兼顧體內外沉默效率、脫靶毒性、長效性與可專利性等多維目標，在龐大的序列與修飾空間中實現全局尋優；在實驗驗證層面，依托晶泰科技自動化實驗能力，平台每週可開展 500 余項體外實驗和 30 余項體內實驗。

目前，Kodexia™ 已完成從概念驗證向管線資產的跨越，在代謝、腎病、雙靶及肝外遞送等前沿方向，佈局了 5 條差異化的 siRNA 管線。其中，超半數管線已完成體內藥效評價，動物數據表現優異，最快管線已進入 PCC 階段。這些管線資產的穩步推進，不僅驗證了平台在多靶點、肝外遞送與複雜疾病場景下的研發能力，未來也將通過聯合研發、資產共研及對外授權等模式探索商業轉化路徑，並持續反哺平台數據積累與模型迭代，形成 「研發-數據-收入」 的正向循環。

隨著 Kodexia™ 等 AI 平台在多個領域實現高質量交付，晶泰科技橫跨小分子、抗體、多肽、核酸等多種藥物模態的智能藥物研發平台正持續拓展可成藥空間。公司期待與全球藥企及生物科技夥伴就 Kodexia™ 平台賦能、資產共研與對外授權展開合作，共同推進下一代 RNAi 療法的臨床轉化，為行業及社會創造長期價值。 關於晶泰科技 晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。