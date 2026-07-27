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出版：2026-Jul-27 09:30
更新：2026-Jul-27 09:30
Media OutReach Newswire

香港魯班廣悅堂「優秀工匠魯班獎選舉2026」頒獎典禮暨魯班先師寶誕晚宴圓滿舉行

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嘉許優秀工匠與團隊 傳承專業技藝 共創建造業新篇章

香港 - 2026年7月27日 - 由香港魯班廣悅堂主辦的「優秀工匠魯班獎選舉2026」頒獎典禮暨魯班先師寶誕晚宴已於7月26日隆重舉行，逾600位來自政界、建造業領袖、專業團體代表、工匠及好夥記無懼風雨，聚首一堂。出席嘉賓包括香港特別行政區政府發展局副秘書長(工務) 潘偉榮先生、土木工程拓展署署長方學成先生,JP、香港特別行政區政府立法會議員、香港建築師學會會長劉文君建築師,JP、香港特別行政區政府立法會議員吳秋北先生,GBS,JP ，以及職業訓練局副執行幹事王建國博士；香港建築科技研究院主席韓志強工程師, GBS,JP 則擔任主禮嘉賓，共同見證這項建造業年度盛事。

魯班精神象徵著對工藝的追求與對專業的尊重，是建造業不可或缺的核心價值。建造業從業員一直秉持魯班先師的理念，以專業、品質和安全為本，默默參與香港建設。為加深業界及社會各界對魯班精神和工匠文化的認識與認同，香港魯班廣悅堂於2024年創辦「香港魯班廣悅堂優秀工匠魯班獎選舉」，藉以嘉許技藝精湛、表現卓越的建造業工匠。今年選舉踏入第三屆，將繼續為業界建立表揚專才、傳承技藝及推廣工匠精神的平台。

香港建築科技研究院主席韓志強工程師,GBS,JP 說：「『優秀工匠魯班獎選舉』以專業、創新、安全及傳承四大元素作為評選重要準則，當中專業與創新正是魯班精神的核心，而安全與傳承同樣是建造業持續發展不可或缺的基石。一眾獲獎工匠不僅展現卓越技藝，更是新一代從業員學習的典範。透過選舉表揚他們的貢獻，對推動工匠文化傳承和行業發展深具意義。」

香港魯班廣悅堂主席鄧智宏測量師 在致辭中表示：「我謹代表香港魯班廣悅堂，衷心感謝各位百忙之中抽空出席，一同見證屬於香港建造業的重要時刻。工匠精神不僅是技藝，更是對社會的責任和承擔。面對智慧建造、人工智能、數碼化管理及可持續發展等新趨勢，業界須結合傳統工藝精神與創新科技，在提升效率之餘，堅守專業和工程品質。廣悅堂亦將持續重視人才培育，推動青年與資深工匠攜手傳承魯班精神，為香港建造業的高質量發展注入動力。」

「優秀工匠魯班獎選舉2026」涵蓋防水、細木、水喉及電力裝置四個工種，獲嘉許者技藝出眾之餘，更體現安全第一、品質至上、精益求精及持續創新的專業精神。香港魯班廣悅堂高級副主席及優秀工匠選舉2026暨魯班晚籌委會主席謝偉正工程師 表示：「『優秀工匠魯班獎選舉』自2024年創辦以來，累計獲181份報名及91間公司和機構支持，反映業界對工匠精神的高度認同。面對智慧建造的新時代，科技可提升效率，而工匠精神始終是品質的根基。今晚我們除了慶祝魯班先師寶誕，更要向多年來默默耕耘、守護工程質量、安全標準和專業水平的優秀工匠，以及每一位建造業『好夥記』致敬，期望得獎者成為業界榜樣，帶動更多青年投身建造業，讓專業技藝與團隊精神薪火相傳。」

「好夥記計劃」向建造業同仁及其家人致敬
為弘揚魯班文化及肯定建造業前線同工之貢獻，香港魯班廣悅堂特設「好夥記計劃」，由參與機構提名工作表現優秀、盡心盡責及樂於支援團隊的前線工友和員工，並邀請他們與家屬一同出席魯班師傅誕晚宴，分享獲嘉許的難忘時刻。


「優秀工匠魯班獎選舉」得獎名單：

「優秀工匠魯班獎」
得獎者
公司
提名人
蔡智恒
現代測量顧問有限公司
蔡文德


「優秀工匠獎」
防水


黃水高
宏記聯營
盧耀宗
細木


易樹輝
港九木匠總工會
馮健中
水喉


謝耀文
順昌樓宇設施有限公司
姚耀忠
嚴勁輝
定安水務工程有限公司
何鉞江
電力裝置


張金賢
機電工程署
陳偉強
伍以安
深圳市前海能源科技發展有限公司
李志健


圖片說明：
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圖一：香港建築科技研究院主席韓志強工程師,GBS,JP致辭指「優秀工匠魯班獎選舉」對推動工匠文化傳承和行業發展深具意義。
圖二：香港魯班廣悅堂主席鄧智宏測量師致辭表示，工匠精神不僅是技藝，更是對社會的責任和承擔。
圖三：香港魯班廣悅堂高級副主席及優秀工匠選舉2026暨魯班晚籌委會主席謝偉正工程師表示，「優秀工匠魯班獎選舉」一直備受業界高度認同。
圖四：一眾嘉賓於台上進行祝酒儀式。
圖五：水喉專門行業的蔡智恒勇奪本屆的「優秀工匠魯班獎」。
圖六：頒獎嘉賓與一眾「優秀工匠魯班獎2026」得獎者在台上合影留念。

關於香港魯班廣悅堂

為了凝聚建造業界和籌建「魯班先師廟」，一衆建造業前輩於清光緒九年(即公曆1883年)成立了「廣悅堂」，後改名為「香港魯班廣悅堂」，並於2017年成為政府認可的註冊慈善團體。香港魯班廣悅堂的主旨是弘揚魯班精神和文化。除了負責魯班先師廟的日常運作外，每年均會舉辦魯班先師寶誕慶祝活動、青年魯班選舉、優秀工匠魯班獎選舉、魯班晚宴和其他公益活動。

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