【祝賀】亞盛醫藥楊大俊榮登《The Medicine Maker》2026全球最具影響力人物榜

《The Medicine Maker》是全球製藥產業鏈極具影響力的專業媒體，聚焦藥物研發、CMC 工藝開發、產業化落地與新藥商業化。一年一度的The Power List榜單自推出以來，持續收錄企業領袖、頂尖科學家等全球醫藥領域傑出人物，代表了推動全球醫藥創新的關鍵力量。該榜單已成為評估行業影響力的重要參考。 The Medicine Maker 2026年度影響力人物簡介 「楊大俊博士於2009年共同創立了亞盛醫藥（Ascentage Pharma），在腫瘤學、細胞凋亡通路及創新藥研發領域深耕逾三十年。在他的領導下，亞盛醫藥推進了一系列具有全球首創（first-in-class）和同類最佳（best-in-class）潛力的小分子抗癌療法管線，其中包括耐立克®（奧雷巴替尼）——中國首個獲批上市的第三代BCR-ABL抑制劑。

2025年7月，亞盛醫藥自主開發的利生妥®（利沙托克拉）在中國獲批用於治療慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤（CLL/SLL），成為自2016年維奈克拉獲批以來，全球範圍內第二個獲批的Bcl-2抑制劑。 目前，楊大俊博士正領導多項全球註冊III期臨床研究，包括耐立克®和利生妥®在多種血液腫瘤和實體瘤中的臨床試驗，同時也在推進靶向蛋白降解等新一代技術。」 楊大俊博士深耕腫瘤創新藥領域30多年，帶領公司始終堅守全球創新戰略，致力於攻堅全球尚未滿足的重大臨床需求。在楊大俊博士領導下，亞盛醫藥成功推動耐立克®、利生妥®兩款原創新藥實現商業化，均填補了臨床空白。此外，公司正在開展多項全球註冊III期臨床研究，其中四項獲得FDA、EMA批准。值得一提的是，利生妥®是目前國際上唯一正推進中高危MDS註冊III期臨床的Bcl-2抑制劑，有望打破中高危MDS領域長期存在的臨床空白。

在楊大俊博士的帶領下，公司達成國內小分子創新藥領域規模領先的重大BD合作。在資本市場層面，公司相繼於2019年10月、2025年1月成功在香港港交所、美國納斯達克上市，成為首家先港股、後美股雙重主要上市的生物醫藥企業。 楊大俊博士表示：「能夠入選『The Power List 2026』，這份榮譽不只屬於個人，更是對亞盛醫藥團隊在小分子創新藥領域長期堅守全球創新的認可。新藥研發是一場長跑，我們將堅持解決全球尚未滿足的臨床需求，持續推進細胞凋亡靶點創新管線開發，快速推進全球化佈局，努力讓更多原創新藥惠及全球患者。」

關於亞盛醫藥 亞盛醫藥（納斯達克代碼：AAPG；香港聯交所代碼：6855）是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發、生產和商業化創新藥，以解決腫瘤領域全球患者尚未滿足的臨床需求。公司已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2和 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑、新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑以及蛋白降解劑。 公司核心品種耐立克®是中國首個獲批上市的第三代BCR-ABL抑制劑，已獲批用於治療伴有T315I突變的慢性髓細胞白血病慢性期（CML-CP）和加速期（CML-AP）患者，以及對一代和二代TKI耐藥和/或不耐受的CML-CP成年患者。該藥物所有獲批適應症均已被納入中國國家醫保藥品目錄（NRDL）。目前，亞盛醫藥正在開展耐立克®三項全球註冊III期臨床研究，分別為：獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估耐立克®治療新診斷費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病（Ph+ ALL）患者POLARIS-1研究；獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估耐立克®治療經治CML-CP成年患者的POLARIS-2研究；評估耐立克®治療SDH-缺陷型GIST患者的POLARIS-3研究。

公司另一重磅品種利生妥®是一款用於治療多種血液系統惡性腫瘤的新型Bcl-2抑制劑。利生妥®已獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准，用於治療既往至少接受過一種包括布魯頓酪氨酸激酶（BTK）抑制劑在內的系統治療的成人慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者。目前，亞盛醫藥正在開展利生妥®四項全球註冊III期臨床研究，分別為：獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估利生妥®聯合BTK抑制劑治療既往接受BTK抑制劑治療超過12個月且應答不佳的CLL/SLL患者的GLORA研究；評估利生妥®一線治療初治CLL/SLL患者的GLORA-2研究；評估利生妥®一線治療新診斷老年或不耐受的AML患者的GLORA-3研究；以及獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估利生妥®一線治療新診斷中高危MDS患者的GLORA-4研究。

這些前瞻性陳述受到諸多風險和不確定性的影響，具體內容已在亞盛醫藥向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中詳細說明，包括2026年4月29日提交的20-F表格中截止2025年12月31日的年度報告中的「風險因素」和「關於前瞻性聲明的警示聲明」章節，2019年10月16日提交的首次發行上市招股書中的「前瞻性聲明」、「風險因素」章節，以及我們不時向SEC或HKEX提交的其他文件。這些因素可能導致實際業績、運營水平、經營成果或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的信息存在重大差異。本前瞻性聲明中的陳述不構成公司管理層的利潤預測。