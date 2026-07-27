HKT 科技周2026盛大啟幕 匯聚環球夥伴生態圈 共築香港 AI 創新樞紐新里程

香港 - 2026年7月27日 - 吸引 500+ 名企業客戶親臨、30+ 科技夥伴鼎力支持、40+ 前沿 AI 方案同場展示 — 以「AI+, The Nexus of Transformation: Powering the Future Enterprise」為主題的 HKT Enterprise Solutions Tech Week 2026 於 7 月 17 日在 The St. Regis Hong Kong 揭開序幕。作為香港創科界年度盛事，今屆科技周圍繞政府、產業、學術、研究、投資及人才六大範疇，凝聚環球頂尖夥伴力量，全方位展示 AI 如何為企業釋放實質商業價值。



HKT Enterprise Solutions Tech Week 2026 於 The St. Regis Hong Kong 揭開序幕，吸引逾 500 名企業客戶親臨，共探 AI 驅動企業轉型的無限機遇。



開幕禮雲集政商領袖 共議香港 AI 發展



（左起）HKT 商業客戶業務董事總經理吳家隆先生（Steve Ng）、創新科技及工業局副局長張曼莉太平紳士（Lillian Cheong, JP）及 MiniMax 副總裁張煜楠（Yunan Zhang）

首日 Kick-Off Day 由 HKT 商業客戶業務董事總經理吳家隆先生（Steve Ng）致開幕辭。大會榮幸邀得創新科技及工業局副局長張曼莉太平紳士（Lillian Cheong, JP）擔任主禮嘉賓並發表開幕主題演講，分享香港在國家「十五五」規劃下把握創科機遇、推動數碼轉型及普及 AI 應用的發展方向。全球領先的 AI 基礎模型企業 MiniMax 副總裁張煜楠（Yunan Zhang）亦發表專題演講，分享多模態 AI 如何協助企業釋放生產力、加速創新。多位嘉賓一致強調，AI 技術正迅速重塑企業營運模式，政產學研投各界應深化協作，共同鞏固香港在國際創科舞台的競爭力。



龐大夥伴生態圈 跨界領袖共享 AI 實踐洞見



今屆科技周匯聚 30+ 科技夥伴及 40+ 前沿 AI 方案同場展示，全方位展現 AI 如何為企業釋放實質商業價值，展現香港創科生態圈的強大凝聚力。

本屆科技周匯聚環球及本地跨界領袖，橫跨政府、科研、學術、金融、地產及科技等多個領域，透過專題討論環節深入探討 AI 落地實踐與行業洞見。當中包括來自香港應用科技研究院（ASTRI）、數字政策辦公室、香港城市大學創新學院的專家，國泰航空（Cathay）、富衛保險（FWD Hong Kong & Macau）及香港置地（Hongkong Land）等企業代表，以及 Fortinet、Huawei、HPE、Equinix 及 NVIDIA 等領先科技公司，攜手探討企業如何把握 AI 機遇、加速數碼轉型。



HKT展區亮相 全方位展示自研 AI 創新方案



作為活動焦點之一，HKT 於現場設置互動展區，展示多項前沿 AI 應用。展區以四大主題劃分： AI Contact Centre 展示智能語音助理（Voice Bot）、智能客服輔助（Agent Assist）、自動質檢（AQM）、人力調配管理（Workforce Management），以及支援市場推廣的生成式 AI 平台 AI CMO 帶來 AI 營銷工廠（Marketing Factory）方案； Telecom + AI 區域則涵蓋光纖感測（Fiber Sensing）、後量子加密（Post Quantum）、AI 防火牆及網絡安全掃描（Cyber Scan）等前沿技術；而 AI Robot 展區更有智能機械人現場示範客戶互動及語音對話等應用，成為全場矚目亮點。



逾 30 家創科夥伴鼎力支持 共建 AI 生態圈



本屆科技周獲超過 30 家本地及國際創科企業、合作夥伴及贊助商鼎力支持，攜手展示前沿 AI 解決方案，展現香港創科生態圈的強大凝聚力。主要贊助及合作夥伴（按字母順序）包括：



