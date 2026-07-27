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出版：2026-Jul-27 12:00
更新：2026-Jul-27 12:00
Media OutReach Newswire

HKT 科技周2026盛大啟幕 匯聚環球夥伴生態圈 共築香港 AI 創新樞紐新里程

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香港 - 2026年7月27日 - 吸引 500+ 名企業客戶親臨、30+ 科技夥伴鼎力支持、40+ 前沿 AI 方案同場展示 — 以「AI+, The Nexus of Transformation: Powering the Future Enterprise」為主題的 HKT Enterprise Solutions Tech Week 2026 於 7 月 17 日在 The St. Regis Hong Kong 揭開序幕。作為香港創科界年度盛事，今屆科技周圍繞政府、產業、學術、研究、投資及人才六大範疇，凝聚環球頂尖夥伴力量，全方位展示 AI 如何為企業釋放實質商業價值。

HKT Enterprise Solutions Tech Week 2026 於 The St. Regis Hong Kong 揭開序幕，吸引逾 500 名企業客戶親臨，共探 AI 驅動企業轉型的無限機遇。
HKT Enterprise Solutions Tech Week 2026 於 The St. Regis Hong Kong 揭開序幕，吸引逾 500 名企業客戶親臨，共探 AI 驅動企業轉型的無限機遇。


開幕禮雲集政商領袖 共議香港 AI 發展

（左起）HKT 商業客戶業務董事總經理吳家隆先生（Steve Ng）、創新科技及工業局副局長張曼莉太平紳士（Lillian Cheong, JP）及 MiniMax 副總裁張煜楠（Yunan Zhang）
（左起）HKT 商業客戶業務董事總經理吳家隆先生（Steve Ng）、創新科技及工業局副局長張曼莉太平紳士（Lillian Cheong, JP）及 MiniMax 副總裁張煜楠（Yunan Zhang）

首日 Kick-Off Day 由 HKT 商業客戶業務董事總經理吳家隆先生（Steve Ng）致開幕辭。大會榮幸邀得創新科技及工業局副局長張曼莉太平紳士（Lillian Cheong, JP）擔任主禮嘉賓並發表開幕主題演講，分享香港在國家「十五五」規劃下把握創科機遇、推動數碼轉型及普及 AI 應用的發展方向。全球領先的 AI 基礎模型企業 MiniMax 副總裁張煜楠（Yunan Zhang）亦發表專題演講，分享多模態 AI 如何協助企業釋放生產力、加速創新。多位嘉賓一致強調，AI 技術正迅速重塑企業營運模式，政產學研投各界應深化協作，共同鞏固香港在國際創科舞台的競爭力。

龐大夥伴生態圈 跨界領袖共享 AI 實踐洞見

今屆科技周匯聚 30+ 科技夥伴及 40+ 前沿 AI 方案同場展示，全方位展現 AI 如何為企業釋放實質商業價值，展現香港創科生態圈的強大凝聚力。
今屆科技周匯聚 30+ 科技夥伴及 40+ 前沿 AI 方案同場展示，全方位展現 AI 如何為企業釋放實質商業價值，展現香港創科生態圈的強大凝聚力。

本屆科技周匯聚環球及本地跨界領袖，橫跨政府、科研、學術、金融、地產及科技等多個領域，透過專題討論環節深入探討 AI 落地實踐與行業洞見。當中包括來自香港應用科技研究院（ASTRI）、數字政策辦公室、香港城市大學創新學院的專家，國泰航空（Cathay）、富衛保險（FWD Hong Kong & Macau）及香港置地（Hongkong Land）等企業代表，以及 Fortinet、Huawei、HPE、Equinix 及 NVIDIA 等領先科技公司，攜手探討企業如何把握 AI 機遇、加速數碼轉型。

HKT展區亮相 全方位展示自研 AI 創新方案

作為活動焦點之一，HKT 於現場設置互動展區，展示多項前沿 AI 應用。展區以四大主題劃分： AI Contact Centre 展示智能語音助理（Voice Bot）、智能客服輔助（Agent Assist）、自動質檢（AQM）、人力調配管理（Workforce Management），以及支援市場推廣的生成式 AI 平台 AI CMO 帶來 AI 營銷工廠（Marketing Factory）方案； Telecom + AI 區域則涵蓋光纖感測（Fiber Sensing）、後量子加密（Post Quantum）、AI 防火牆及網絡安全掃描（Cyber Scan）等前沿技術；而 AI Robot 展區更有智能機械人現場示範客戶互動及語音對話等應用，成為全場矚目亮點。

逾 30 家創科夥伴鼎力支持 共建 AI 生態圈

本屆科技周獲超過 30 家本地及國際創科企業、合作夥伴及贊助商鼎力支持，攜手展示前沿 AI 解決方案，展現香港創科生態圈的強大凝聚力。主要贊助及合作夥伴（按字母順序）包括：

贊助級別
名單
Platinum
Fortinet, Hewlett Packard Enterprise, Hikvision, Huawei
Gold
AWS, Check Point, Cisco, Palo Alto Networks, Nyxlab, Sangfor
Silver
Alibaba Cloud, Datadog, Hillstone Networks, Samsung, Veeam
Technology Partners
Achiever, AgiBot, Arrano, B & Data Technology, Cyberbay, Edvance, Equinix, Hong Kong Economic Journal, Hong Kong Generative AI Research and Development Center, Ingram Micro, Microsoft, Ovopark, Unitree, Vsceptre, WiseLaw, Xtreme Lighting


HKT 堅定投資香港未來 以 AI 鞏固創新樞紐地位

HKT 持續以堅實投資推動香港 AI 發展，涵蓋基礎設施、創新及人才三大支柱：於落馬洲河套區（The Loop）設立全新 AI Exchange，並推出全港首個超低延遲 3.2Tbps 人工智能數據中心互連（DCI）Superhighway；內部逾 70% 程式編寫已運用 AI，AI 亦已整合至逾 90% 新開發服務；同時透過全員 AI 培訓及 AI Automation Academy，全面提升團隊 AI 能力。

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HKT Enterprise Solutions

HKT Enterprise Solutions is a premier technology and telecommunications partner in Hong Kong, providing comprehensive digital transformation services. Core offerings include data connectivity, cloud computing, and artificial intelligence (AI).

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Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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