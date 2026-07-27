在引發被捕爭議後，「帝國大廈情侶」安吉拉-尼科勞和伊萬-比爾庫斯將在Gosh Live平台上就近期事件作出回應

在直播過程中，安吉拉和伊萬預計會聊到帝國大廈事件之後的生活。他們也可能談及彼此的感情狀況、未來規劃，以及是否會繼續創作和樓頂攝影相關的內容。 這場直播定於協調世界時‌2026年7月26日晚上9點‌開播，可以在Gosh Live的官方頁面觀看。 對於一直關注安吉拉和伊萬的粉絲而言，這場直播是一個難得的機會，可以直接聽到這對情侶親口講述爭議事件發生後的近況。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--gosh-live-302834956.html SOURCE Gosh Live