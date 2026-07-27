海四達發佈AIDC全鏈域電芯解決方案

覆蓋灰區、白區與源網側，形成「鋰鈉雙驅、方圓協同」產品矩陣 南通2026年7月27日 /美通社/ -- 7月24日，在江蘇南通舉行的2026高工儲能產業峰會上，海四達正式發佈AIDC全鏈域電芯解決方案。該方案覆蓋灰區UPS/HVDC及白區BBU、源網側儲能三類關鍵環節，形成「鋰鈉雙驅、方圓協同」的電芯產品矩陣。 AI算力快速增長，正推動數據中心供電體系向更高功率、更高可靠性和更高能效演進。AIDC對電芯的要求，也不再局限於傳統備電，而是延伸至源網側儲能、灰區UPS/HVDC和白區BBU等不同環節。各環節對能量、功率、倍率、溫升、安全和壽命的要求並不相同，單一產品難以覆蓋完整供電鏈路。

基於對AIDC供電架構與真實應用痛點的理解，海四達此次發佈的不是一款孤立新品，而是一套覆蓋「灰區—白區—源網側」的全鏈域電芯產品矩陣，以差異化電芯組合支撐AIDC從能源供給、系統備電到機架級瞬時響應的多層需求。 覆蓋「灰區—白區—源網側」的產品矩陣 在灰區，海四達面向UPS/HVDC場景推出IFpP50160118-85Ah高倍率磷酸鐵鋰電芯和50Ah鈉離子電芯，重點滿足高倍率、寬溫運行和可靠備電需求；在白區，以覆蓋18650、21700規格及磷酸鐵鋰與高鎳三元體系的全極耳圓柱電芯矩陣，全極耳圓柱電芯，響應BBU對瞬時功率、低內阻、低溫升與安全防護，適配不同機架空間、功率和成本需求；在源網側，則以314Ah鋰離子電芯和160Ah鈉離子電芯，兼顧長時儲能、循環壽命與快速功率支撐。

全鏈域背後，是體系化的技術與製造能力 全鏈域覆蓋並非產品簡單疊加，其核心是以共同技術底座支撐差異化場景。圍繞「三途九策，獨徑攻堅」技術體系，海四達持續推進正極、負極、電解液、隔膜等材料創新，並通過全極耳結構、精準洩壓與定向防爆等設計，提升電芯在高倍率工況下的功率輸出、熱穩定性、循環壽命與本征安全。依托圓柱鋰電、方形磷酸鐵鋰和鈉離子電池的技術積累，以及研發、製造、品質和交付體系的協同，海四達能夠針對不同供電環節提供更匹配的電芯組合，並與系統集成商、電源廠商及數據中心運營商開展更深層次的聯合驗證與場景適配。

從產品供給走向場景協同 對客戶而言，全鏈域解決方案能夠減少不同環節的選型與適配成本，提升供電系統在可靠性、效率和全生命週期價值之間的協同；對產業而言，它推動電芯創新更貼近AIDC真實負載，加快鋰鈉技術、方圓結構與多級供電架構的融合；對海四達而言，則標誌著企業正由單一電芯供應進一步走向面向場景的產品組合與協同開發。 峰會期間，海四達參與《2026全球AIDC電源產業發展藍皮書》啟動儀式，並榮膺「AIDC儲能TOP標桿」。在行業圓桌對話中，海四達還與產業嘉賓圍繞全球大儲、工商業儲能及戶用儲能市場機遇展開交流。從產品發佈、行業研究共建到專業獎項認可，海四達進一步強化了其在AIDC能源基礎設施領域的技術與場景佈局。未來，海四達將持續以電芯創新連接AIDC真實場景，構築高性能、高可靠的算力能源底座。