上海商業銀行西環分行全新面貌升級登場 推出全新「自動化保管箱服務」 全面提升私隱及安全

上海商業銀行西環分行完成升級並重新投入服務，首度引入機械臂運送技術，推出全新自動化保管箱服務。圖為上海商業銀行分行網絡總監蔡詠贊先生(左)及上海商業銀行常務總監兼零售銀行產品及客戶層管理温偉文先生(右)。

香港 - 2026年7月27日 - 上海商業銀行(「上商」)宣布，位於堅尼地城吉席街的西環分行已完成全面升級，並以全新面貌於今日重新投入服務。該分行自1962年開業以來，扎根西環逾六十載，一直與西環社區並肩成長。是次重開不僅讓此歷史悠久的社區地標煥發新生，更標誌着上商將科技創新、可持續發展理念與社區融合，為客戶帶來全新銀行服務體驗。 上海商業銀行西環分行完成升級並重新投入服務，首度引入機械臂運送技術，推出全新自動化保管箱服務。圖為上海商業銀行分行網絡總監蔡詠贊先生(左)及上海商業銀行常務總監兼零售銀行產品及客戶層管理温偉文先生(右)。 採用全新自動化保管箱服務 私隱及安全並重 作為是次升級的重點之一，西環分行推出全新自動化保管箱服務，成為首家本地銀行引入機械臂運送技術，透過科技將保管箱自動運送至保管箱貴賓室。該分行共提供超過1,600 個不同尺寸的保管箱，全面回應客戶對保管箱服務的殷切需求。 客戶於保管箱服務櫃檯完成身份核實程序，只需掃描一次性二維碼（QR Code），即可進入獨立貴賓室。客戶於輸入個人保管箱號碼後，機械臂會自動將保管箱運送至客戶前，客戶再以個人專屬鑰匙即可開啟。全新自動化保管箱服務為客戶帶來更大方便，客戶無需進入保管箱庫房，開啟保管箱，全面提升私隱度；同時，機械臂運送技術免除客戶徒手搬動保管箱(尤其放於高層保管箱)的安全風險。 為慶祝西環分行開張誌慶，凡開立或新晉升成為上商「慧通理財」 1 的客戶，可享保管箱首年租金 8 折優惠。 融入可持續發展設計理念 建立綠色智慧網點 西環分行實用面積超過7,000平方呎，全面優化空間設計，展現更具現代感與時尚的面貌。分行更特別邀請專門為酒店項目設計的團隊，整體佈局與選材均從客戶體驗出發，以「處處為您着想」為核心。一樓財富管理中心摒棄傳統櫃檯模式，改以私人會議室與專人接待，營造更高端親切的理財氛圍。該分行採用木質基調，大堂櫃檯移除頂部框架，採用圓弧轉角設計，減少刻板隔閡，增添開放感。 分行亦貫徹綠色建築理念，廣泛採用低碳、循環再造及具國際環保認證的建材。其中，後勤區域鋪設環保地毯與地板，等同回收再利用高達 168,050個廢棄 PET 塑膠瓶；而其他選用的建築物料，均獲不同環保認證及標準，包括地面鋪設獲 GreenGuard 金級認證，以及大部分的木質牆面及木作工程，均採用持有Global GreenTag 全球綠色標籤認證的新世代環保木皮。配合智能温控及節能 LED 照明系統，預期將大幅節省每年用電量，打造兼顧舒適、現代與可持續發展的綠色分行。 上海商業銀行分行網絡總監蔡詠贊先生表示： 「上商秉持『處處為您着想』的宗旨，西環分行的全新面貌為客戶帶來更優質的升級體驗。我們深明市場對便捷、安全的保管箱服務需求殷切，自動化保管箱服務的推出，完美融合了金融科技與傳統服務優勢。」 他續稱：「西環分行與社區攜手走過逾六十年，承載着無數客戶的信任與回憶。上商引入全新保管箱服務，並為分行注入綠色建築元素，我們期望以更前瞻、更貼心服務，與西環社區以至全港客戶一同邁向銀行服務新時代。」 1 客戶於本行維持港幣1,000,000元或以上資產總值，即可成為「慧通理財」客戶。

關於上海商業銀行

上海商業銀行於1950年在香港成立，為本地知名的華資銀行，以服務企業、中小企及高資產淨值人士稱著。其歷史可追溯至1915年由陳光甫先生創立的上海商業儲蓄銀行。本行透過遍佈全球各地近50 個辦事處及分行，包括香港、紐約、三藩市、洛杉磯、倫敦、上海及深圳等主要城市，致力提供量身訂造、多元化的產品和服務以滿足客戶各種需要，包括貸款、存款、貿易融資、匯款、證券交易，財富管理、保險、財資、外匯、信用卡及數碼銀行服務。





2000年，本行與內地的上海銀行*及台灣的上海商業儲蓄銀行^成立了三地「上海銀行」聯盟。透過聯盟，本行的網絡發展覆蓋中國各地、東南亞以至英美，擁有超過400個網點的強大網絡。





* 上海銀行為中國內地註冊銀行，於香港沒有持有銀行牌照，因此不受香港金融管理局所監管，但於香港設有全資子公司—上海銀行（香港）有限公司。

^ 上海商業儲蓄銀行為台灣註冊銀行，於香港設有分行。



