歡迎走進「juju world」 太古廣場 x CJ Hendry 打造全港首個juju大型藝術體驗

今個夏日，投身於juju的夢幻毛絨世界

香港 - 2026年7月27日 - 今個盛夏，太古廣場 攜手國際知名澳洲藝術家CJ Hendry ，並聯同創意及製作夥伴不只制作（Pen & Paper），於7月23日至8月16日隆重呈獻香港首個「 juju world 」 大型藝術體驗。屆時，太古廣場不但幻化為沉浸式juju異想世界，更帶來一系列香港限定收藏品、獨家互動體驗及購物禮遇，引領今夏文化藝術與零售體驗新熱潮。



太古廣場 x CJ Hendry 打造全港首個juju大型藝術體驗

juju 是誰？



juju是由CJ Hendry創作的人氣角色，憑藉一雙標誌性垂耳、一隻以花朵點綴的眼睛，以及其玩味有趣的個性風靡全球。juju既是藝術品，亦可成為溫柔的情感夥伴，在當代潮流收藏文化中佔有獨特地位。今個夏天，juju將以全新形式登陸香港，為您帶來無限驚喜。



奇幻宇宙降臨太古廣場



位於這個奇幻宇宙的中心，是充滿活力的「juju星球」。這座色彩繽紛的大型藝術裝置，匯聚多個juju 角色，誠邀您走進他們的奇幻世界。穿梭於巨型樹木與如雲朵般蓬鬆的毛球之間，在juju world展開一趟多感官的互動體驗旅程，從觸摸及探索中發掘驚喜。



「 juju world 」



日期 ： 2026年7月23日至8月16日

時間： 上午10時至晚上10時

地點： LG1層 Garden Court

入場方法： 毋須登記入場





踏上奇幻「juju星球」

巨大的 juju 棲息在星球頂端，靜候您進入這個超現實的奇幻國度。

坐上「夢幻鞦韆」尋找最純粹的快樂

與juju一起坐上鞦韆，重拾純真童心。置身繽紛高聳的樹下，喚起滿滿的幸福回憶。

軟綿綿的「juju空間」

步入沉浸式的弧形juju空間，牆身鋪滿逾400隻juju毛絨公仔，讓您瞬間置身於一片毛茸茸的療癒汪洋中。

探索「juju無限鏡裝置」

以juju的標誌性「花朵眼睛」為靈感，這座鏡面裝置透過反射，讓奇趣的juju宇宙無盡延伸。

擁抱「溫柔的巨型juju」

高達兩米的「巨型 juju」矚目登場，誠邀大家近距離互動。無論是站在它身旁合照、緊緊擁抱它，還是拍下完美的紀念照，這個深受喜愛的角色將活靈活現地呈現在大家眼前。



juju world禮品店

「

juju world

禮品店

」及「

juju

配飾扭蛋站」

「juju world禮品店」 這裡齊集今夏最新的限量juju，包括全球獨家的香港限定幻彩juju基本版及隱藏版盲盒、極具收藏價值的 12 吋彩虹漸變色 juju 毛絨公仔及一系列juju精品。數量有限，請盡早前來搜羅!



只需預先登記成為above Blue、above Gold、above Platinum及 above Black會員，即可排隊索取即日門票，門票將於每日早上10時開始發放；現有above會員則可通過太古廣場手機程式預留入場名額。



入場名額及商品數量有限，先到先得。有關詳情可參閱太古廣場網頁。

「juju配飾扭蛋站」扭出個人風格

購買代幣，即可扭出一系列玩味十足的juju配飾，包括服裝、髮圈、耳環及首次登場的可替換花花眼睛，讓您創造出獨一無二的juju！



數量有限，先到先得，售完即止。



即日累積電子消費金額

一般購物禮遇*

銀聯用戶額外禮遇#

港幣5,000元– 港幣34,999元

太古廣場港幣100元

電子購物禮券

太古廣場港幣50元

電子購物禮券

港幣35,000元 – 港幣64,999元

太古廣場港幣600元

電子購物禮券

太古廣場港幣600元

電子購物禮券

港幣65,000元 – 港幣119,999元

太古廣場港幣1,300元

電子購物禮券

太古廣場港幣1,300元

電子購物禮券

港幣120,000元或以上

太古廣場港幣2,400元

電子購物禮券

太古廣場港幣2,400元

電子購物禮券



全數簽賬

特別為太古廣場「juju world」首個香港體驗帶來獨一無二的收藏品。她以這座城市的璀璨活力為靈感，推出全球獨家的九款基本版香港限定juju盲盒，並加推五款驚喜限量隱藏版盲盒，每款 juju 均以限量版盲盒形式發售，並珍藏於特製的閃亮收藏鐵罐中，將開箱過程轉化為獨一無二的體驗。同場的「juju配飾扭蛋站」更提供多款扭蛋玩味配飾，如可替換花朵眼睛、衣服、髮繩、耳環等，助您創造出獨一無二的juju。日期：2026年7月23日至8月16日時間：上午11時至晚上9時地點：L1層（近連卡佛）入場方法：透過會員預約或即場排隊取票 (詳情如下)除了充滿驚喜的夏日企劃「juju world」外，顧客更可由7月23日至8月16日，於太古廣場及星街小區盡享盛夏購物禮遇，即日消費滿指定金額即可獲贈購物禮券；以合資格銀聯方式消費之顧客更專享額外獎賞，為您的夏日購物體驗倍添夢幻色彩！*一般顧客及合資格銀聯用戶須登記加入太古廣場會員計劃及以電子貨幣即日消費累積滿指定金額，方可換領一般購物禮遇及銀聯用戶額外禮遇。銀聯用戶額外禮遇只適用於以卡面有銀聯標識的銀聯信用卡及提款卡、銀聯手機Pay (包括但不限於 Apple Pay, Samsung Pay 或Huawei Pay) 及銀聯二維碼（包括雲閃付APP或其他支援銀聯二維碼的手機應用程式）繳付，惟香港及澳門指定發卡機構所發行之人民幣銀聯卡除外。持卡人必須使用該卡通過銀聯網絡，方可獲得銀聯用戶額外禮遇。微信支付、WeChat Pay、支付寶、 Alipay HK恕不接受。 推廣期內，銀聯用戶最多只可換領銀聯用戶額外禮遇。銀聯用戶於使用額外電子購物禮券時，須同時使用銀聯卡為指定支付方式。每位顧客每日最多只限換領禮遇。禮遇數量有限，先到先得，換完即止。其他條款及細則適用。換領日期：2026 年 7 月 23 日至 8 月 16 日換領時間：上午 11 時至晚上 10 時換領地點：L2 層禮品換領專櫃（近 Joyce）今個夏天，juju在太古廣場的奇幻宇宙等您見面！