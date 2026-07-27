亞洲最大可持續海鮮產業盛會「2026永續海鮮高峰會」將於10月21日至23日舉行，主要利益相關方將親臨現場

如今，海鮮產業面臨日益嚴峻的挑戰，包括氣候變化、地緣政治不確定性、非法、不報告和不管制捕撈、生物多樣性喪失及人權風險。這些問題威脅著海洋生態系統、供應鏈和全球糧食安全。

作為亞洲最大的可持續海鮮盛會之一，TSSS2026將匯聚國際主要利益相關方，分享最新見解，加速推動可持續漁業和水產養殖業的發展。自2015年以來， TSSS 已聯合企業、政府、研究人員、投資者、民間社會組織及其他利益相關方，致力於推動可持續、自然受益型海鮮產業的發展。

在這一不斷變化的格局中，信任已成為關鍵競爭優勢。供應鏈透明度和協作對於構建韌性海鮮體系至關重要。東亞擁有全球最大的海鮮市場，有機會成為可持續解決方案的全球推動者。

TSSS2026的主題是「共鳴行動，擴大影響」。通過全球企業、漁民、研究人員、政策制定者和民間社會組織的協作，該峰會將探索切實可行的解決方案，加速積極變革。

TSSS2026歡迎所有希望共同推動可持續海鮮產業新一輪變革的人士參與。

圖片1：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108348/202607092287/_prw_PI1fl_XAgIPW92.png

示例議程（暫定）

- 在東亞地區建造可持續的小規模漁業和水產養殖

- 藍色金融輔助自然友善海鮮產業

- 第七屆日本永續海鮮獎（JSSA 2026）頒獎典禮