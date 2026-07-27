江西生物獸用破傷風抗毒素生產線正式投產 動物抗血清品類商業化落地提速

本次投產標誌著江西生物「人用藥+獸用藥」雙輪驅動戰略取得關鍵進展，推動本集團抗血清產品佈局由人用領域拓展至動物健康領域，為獸用抗血清產品的規模化生產及商業化推廣提供產能保障，有效豐富江西生物抗血清多品類組合，強化業務增長動能。

依託全球少有的抗血清全產業鏈一體化平台，本集團將在人用抗血清領域長期積累的技術、工藝及質量管理經驗高效復用於獸用產品，持續完善獸用抗血清產業化能力，為畜牧業及寵物領域提供優質、可靠的動物健康防治產品。

獸用TAT主要用於預防和治療外傷或手術導致的動物破傷風。破傷風是由破傷風梭菌產生的毒素作用於動物神經系統所引起的致命感染性疾病。獸用TAT通過中和破傷風毒素，為動物提供被動免疫保護。

本集團管理層表示：「獸用TAT產線的順利投產，是江西生物『人用+獸用』雙輪驅動戰略由產品佈局邁向產業化落地的重要一步。作為江西生物首個實現產業化落地的獸用藥產品，獸用TAT將充分承接本集團在人用抗血清領域積累的技術、工藝及質量管理經驗，並依託全球銷售網絡加快規模化生產與市場拓展，培育新的業務增長動能。未來，本集團將持續推進獸用繁殖及抗感染領域產品的研發與商業化落地，為全球動物健康事業貢獻江西生物力量。」