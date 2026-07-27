澳門首家MINISO LAND落地澳門威尼斯人，打造潮流IP新地標

澳門2026年7月27日 /美通社/ -- 2026年7月18日，澳門首家MINISO LAND在威尼斯人購物中心盛大開幕。作為目前澳門規模最大的戰略級門店，MINISO LAND以沈浸式IP主題樂園體驗為核心，融合全球熱門IP、新品首發與互動體驗，打造集購物、互動、社交於一體的城市潮流新地標，進一步豐富品牌在澳門的體驗式零售佈局。

落子國際旅遊核心商圈，煥新澳門潮流消費場景

澳門作為粵港澳大灣區的重要節點城市及國際知名旅遊目的地，匯聚多元消費客群與旺盛消費活力。威尼斯人購物中心憑借國際化客流、豐富的品牌矩陣及強勁的商業影響力，成為國際品牌佈局體驗式消費的重要窗口。澳門首家MINISO LAND落地於此，將進一步拓展品牌在澳門市場的影響力，連接更廣泛的本地消費者及國際遊客，打造融合興趣消費與互動社交的城市潮流新地標。