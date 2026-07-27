VT Markets 2026金冠杯啟幕，贏競逐20 萬美元獎金，爭海島終極對決席位

悉尼2026年7月27日 /美通社/ -- 全球多資產經紀商 VT Markets 今日宣佈正式推出 VT Markets 2026年金冠杯，這是一項面向全球客戶開放的交易競賽。符合參賽資格的客戶將有機會角逐總額最高達 20 萬美元的獎金池。賽事將於 2026 年 8 月 3 日至 9 月 13 日率先舉行區域賽，隨後進入專屬的「金冠杯-海島終極對決」。

賽事第一階段採用區域排行榜機制，以確保來自不同地區和不同時區的參賽者能夠在公平的標準下進行排名。參賽者將根據各自所在區域的總收益率進行排名，重點考察帳戶收益增長表現，而非初始資金規模。各區域排名領先的交易者不僅可贏得現金獎勵，還將獲得晉級「金冠杯-海島終極對決」的邀請，與來自全球各地的受邀交易者同場競技。