VT Markets 2026金冠杯啟幕，贏競逐20 萬美元獎金，爭海島終極對決席位

悉尼2026年7月27日 /美通社/ -- 全球多資產經紀商 VT Markets 今日宣佈正式推出 VT Markets 2026年金冠杯，這是一項面向全球客戶開放的交易競賽。符合參賽資格的客戶將有機會角逐總額最高達 20 萬美元的獎金池。賽事將於 2026 年 8 月 3 日至 9 月 13 日率先舉行區域賽，隨後進入專屬的「金冠杯-海島終極對決」。
賽事第一階段採用區域排行榜機制，以確保來自不同地區和不同時區的參賽者能夠在公平的標準下進行排名。參賽者將根據各自所在區域的總收益率進行排名，重點考察帳戶收益增長表現，而非初始資金規模。各區域排名領先的交易者不僅可贏得現金獎勵，還將獲得晉級「金冠杯-海島終極對決」的邀請，與來自全球各地的受邀交易者同場競技。
欲參與 VT Markets金冠杯，交易者須開立真實交易帳戶、完成 KYC 身份認證，並通過客戶門戶完成報名。活動期間，帳戶淨入金金額須始終保持1,000 美元；如發生任何出金或內部轉帳操作，參賽資格將立即取消，以維護排行榜的公平性。此外，參賽者還須累計完成不少於 10 手的交易量，且每筆持倉時間不得少於 5 分鐘，方可計入排行榜。欲瞭解完整活動條款、條件及參賽資格要求，請訪問 https://www.vtgoldcup.com/
關於VT Markets
VT Markets 是一家接受權威監管的多元化經紀商，業務範圍覆蓋超過160個國家。迄今為止，它已獲得包括最佳客戶服務和增長最快經紀商在內的多項國際殊榮。
VT Markets堅持「讓交易更簡單」的品牌理念，為交易者提供超過1,000種產品選擇，屢獲殊榮的APP無縫交易體驗，以及24/7全天候的專業支援，旨在讓所有交易者都能夠輕鬆駕馭全球市場。
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SOURCE VT Markets