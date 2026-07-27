迪拜多種商品交易中心與香港天金資本簽署戰略合作協議 推動香港與杜拜的產業投資合作

迪拜多種商品交易中心 (DMCC) 與 香港天金資本（ Hong Kong Tinkam Capital, HKTC ） 簽署戰略合作協議，攜手探索在杜拜建設一個電力及能源設備生產園區

雙方合作旨在支持先進製造、能源及綠色科技等領域的產業投資，以及中國企業拓展阿聯酋市場

這次合作進一步鞏固了阿聯酋與中國日益深化的經濟聯繫，並助力杜拜實現其先進製造業的 發展藍圖

目前DMCC已吸引超過1,000家中國企業入駐 阿聯酋杜拜2026年7月27日 /美通社/ -- 作為推動全球貿易通過杜拜流動的重要國際商業區，迪拜多種商品交易中心（DMCC）宣佈與香港天金資本（Hong Kong Tinkam Capital, HKTC）簽署了戰略合作諒解備忘錄（MoU），雙方將攜手探索在杜拜建設一個先進電力及能源設備製造園區的可能性，進一步加強阿聯酋與中國之間的產業與投資合作。

根據協議，雙方將建立合作框架，共同推進在杜拜建立電力及能源設備生產園區的計劃，同時吸引來自有關產業鏈上下游的中國企業到此發展，覆蓋先進製造、綠色科技和能源等戰略領域。 通過此次合作，DMCC與HKTC還將促進知識交流，推動產業投資機會對接，並協助潛在中國企業融入DMCC商業生態體系，進一步強化杜拜作為中國企業拓展海外業務和投資的重要門戶地位。 此次高層訪問由Longdy Group大中華區總裁Wu Yufan (Elvis Wu)協助促成，簽約儀式在代表團訪問DMCC期間舉行，代表團由中國經濟改革研究基金會新質生產力發展基金管理委員會常務副主任Guo Hongwei率領，成員包括HKTC董事會主席Ye Xiongchang，以及來自中國先進製造業、綠色科技、電力及能源領域的企業高層代表。DMCC自由區執行董事艾哈邁德•哈姆紮（Ahmad Hamza）接待了代表團一行。

DMCC自由區執行董事艾哈邁德•哈姆紮表示：「中國多年來一直是DMCC最重要的戰略市場之一。目前已有超過1,000家中國企業落戶於此開展業務，過去五年DMCC的註冊企業數量年增長率持續保持兩位數。我們歡迎與HKTC建立此次合作夥伴關係，這體現了雙方深化阿聯酋與中國商業聯繫，並在先進製造和能源基礎設施領域創造新機遇的共同願景。通過結合香港的產業專業能力與杜拜先進的商業環境，我們正在打造一個吸引投資、增強產業能力並支持下一階段經濟增長的平台。」

HKTC董事會主席Ye Xiongchang表示：「此次合作體現了杜拜與香港投資合作通道不斷發展的強勁勢頭，並為兩地進一步深化產業合作打造了一個堅實平台。我們將與DMCC共同探索在杜拜打造具有國際競爭力的電力及能源設備製造生態體系的機遇，同時支持希望在阿聯酋佈局的中國企業。通過連結產業、資本與專業能力，我們能協助企業開拓新市場，並為區域的長期產業發展貢獻力量。」 該諒解備忘錄為雙方合作提供了框架，雙方將在投資機會挖掘、潛在企業對接、專業知識共享，以及支持推動杜拜工業和能源生態體系發展的相關項目等方面開展合作。

關於香港天金資本（Hong Kong Tinkam Capital, HKTC） HKTC總部位於國際金融中心香港，是一家專注於全球資產配置與跨境資本管理的綜合性金融集團。公司聚焦兩大核心領域 —— 國際貿易與金融投資，致力於在全球經濟格局持續轉型的背景下發揮重要作用。 HKTC敏銳把握新興產業重構所帶來的發展機遇，積極發揮香港作為 「超級連結者」 的重要作用，並遵循高標準國際合規運營準則，憑藉專業能力推動中國優質產能走向全球。我們不僅是資本提供者，更是產業落地的推動者 —— 通過創新金融工具和綜合資本服務，為中國企業在海外市場的佈局與發展提供強勁動力。

在中東、東南亞和非洲等高增長潛力市場，HKTC已建立完善的資源網絡和本地化服務能力。依託迪拜多種商品交易中心（DMCC）等國際貿易樞紐，以及其連結全球資源的產業生態體系，HKTC幫助中國企業突破地域限制，實現先進產能與東道國發展需求的有效對接。 在這一過程中，HKTC始終秉持「共商、共建、共享」的理念，強調與當地經濟深度融合，推動中國資本、中國技術與東道國發展實現長期共贏，讓中國優質產能真正實現海外落地、生根發展。 未來，HKTC將繼續與DMCC等國際合作夥伴深化合作，助力更多企業進入全球增長最快的市場，成為連結中國與全球經濟的重要橋樑。