首個雙載荷ADC進入臨床，科倫博泰SKB565獲臨床試驗批准通知書

成都2026年7月27日 /美通社/ -- 四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(「科倫博泰」或「公司」，6990.HK)宣佈，已收到國家藥品監督管理局(NMPA)藥品審評中心(CDE)同意新型雙載荷ADC藥物SKB565新藥臨床試驗(IND)申請的臨床試驗通知書，用於治療晚期實體瘤。這是公司首個進入臨床階段的雙載荷ADC。
SKB565基於公司專有的OptiDC™平臺開發，採用創新性雙載荷設計，可將毒素與免疫調節劑兩種具有協同作用機制的藥物直接遞送至腫瘤組織。相較于傳統僅搭載毒素的ADC藥物，SKB565具有雙重抗腫瘤機制：一方面能對腫瘤進行精准殺傷；另一方面可啟動腫瘤微環境的免疫系統，發揮抗腫瘤免疫反應，以實現更強和更持久的抑瘤效果。在臨床前研究中，SKB565展現出優異的抗腫瘤活性和安全性，其突出的腫瘤治療潛力為後續臨床開發提供了有力支撐。
憑藉在ADC領域的技術沉澱與平臺優勢，科倫博泰已佈局一系列結合高價值靶點、差異化設計並具備全球潛力的創新分子。在此基礎上，公司進一步拓展「ADC+IO」策略——一方面聚焦優質聯用療法的探索，包括正在開展臨床的多種ADC與PD-(L)1單抗聯合方案，以及PD-1/VEGF雙抗SKB118與公司眾多專有ADC資產的聯用；另一方面推進一體化策略研發，在單一ADC分子中整合具有協同作用機制功能元件。
科倫博泰首席執行官葛均友博士表示：「SKB565是我們『ADC+IO』一體化開發策略的核心代表藥物之一，可憑藉雙載荷的協同機制進一步強化療效、克服耐藥。當前，雙載荷ADC技術已是ADC領域的關鍵反覆運算方向之一，SKB565成功推進至臨床，不僅是公司技術平臺成果轉化的重要里程碑，亦證明了我們在ADC領域持續深化的自主創新能力。公司將積極推進SKB565等新型偶聯藥物的臨床開發，早日為腫瘤患者帶來更優獲益。」
關於科倫博泰
四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(簡稱「科倫博泰」，股票代碼：6990.HK)是科倫藥業控股子公司，專注于創新生物技術藥物及小分子藥物的研發、生產、商業化及國際合作。公司圍繞全球和中國未滿足的臨床需求，重點佈局腫瘤、自身免疫和代謝等重大疾病領域，建設國際化藥物研發與產業化平臺，致力於成為在創新藥物領域國際領先的企業。公司目前擁有30余個重點創新藥項目，其中4個項目8個適應症已獲批上市，1個專案處於NDA階段，10餘個專案正處於臨床階段。公司成功構建了享譽國際的專有ADC及新型偶聯藥物平臺OptiDC™，已有2個ADC項目5個適應症獲批上市，多個ADC或新型偶聯藥物產品處於臨床或臨床前研究階段。瞭解更多，請訪問： https://www.kelun-biotech.com/。
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SOURCE 科倫博泰