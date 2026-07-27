首個雙載荷ADC進入臨床，科倫博泰SKB565獲臨床試驗批准通知書

成都2026年7月27日 /美通社/ -- 四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(「科倫博泰」或「公司」，6990.HK)宣佈，已收到國家藥品監督管理局(NMPA)藥品審評中心(CDE)同意新型雙載荷ADC藥物SKB565新藥臨床試驗(IND)申請的臨床試驗通知書，用於治療晚期實體瘤。這是公司首個進入臨床階段的雙載荷ADC。

SKB565基於公司專有的OptiDC™平臺開發，採用創新性雙載荷設計，可將毒素與免疫調節劑兩種具有協同作用機制的藥物直接遞送至腫瘤組織。相較于傳統僅搭載毒素的ADC藥物，SKB565具有雙重抗腫瘤機制：一方面能對腫瘤進行精准殺傷；另一方面可啟動腫瘤微環境的免疫系統，發揮抗腫瘤免疫反應，以實現更強和更持久的抑瘤效果。在臨床前研究中，SKB565展現出優異的抗腫瘤活性和安全性，其突出的腫瘤治療潛力為後續臨床開發提供了有力支撐。