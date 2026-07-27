健永生技強調百億美元全球 BPH 市場商機，並重申全球授權合作之策略核心

台北市2026年7月27日 /美通社/ -- 健永生技股份有限公司 (Jyong Biotech Ltd.)（Nasdaq: MENS）（以下簡稱「本公司」或「健永生技」），一家以科學為驅動、致力於研發和商業化創新植物源新藥的生技公司，今日重申其追求全球授權合作的策略核心，以應對泌尿科領域日益增長的醫療需求。延續近期參與 2026 年 BIO 國際生技大會（BIO International Convention）的動能，公司持續積極與多個地區的國際製藥公司及產業夥伴進行洽談，旨在不斷擴大其全球合作網絡。 作為首家將口服植物新藥推進至美國 FDA 臨床三期的台灣地區的公司，健永生技憑藉其差異化的植物藥平台，正逐步擴大在全球植物藥市場的版圖。

公司目前已與多家國際製藥公司及投資機構建立合作關係，並成功完成首項授權合作協議，未來將持續致力於創新藥的開發與全球專利佈局的核心策略。 推動健永生技持續洽談合作的關鍵因素之一，是全球人口高齡化趨勢的加速，這使得良性前列腺肥大（BPH）成為全球男性最常見的泌尿系統疾病之一。隨著年齡增長，前列腺往往會逐漸肥大，進而產生阻塞性症狀（如尿流細弱、排尿未盡感、排尿後段滴瀝、尿流斷續及需用力排尿等），以及刺激性症狀（如頻尿、尿急及夜尿等），這些症狀都會嚴重影響患者的生活品質。長期患者也容易併發細菌性膀胱炎、膀胱結石、尿滯留及腎功能受損等併發症。

根據全球疾病負擔研究（GBD 2021）及《BMC Urology》的研究資料，2021 年全球 BPH 患者人口已達 1.125 億人，較 1990 年的 5,070 萬人增加了 122% 以上，預估至 2035 年將成長至 1.5 億至 1.56 億人。相對應地，全球 BPH 治療市場規模在 2025 年達到約 130 億美元，並預期至 2035 年將成長至 220 億至 226 億美元，十年間成長近 70%。儘管市場持續成長，但由於現有治療藥物存在顯著的副作用與極高的停藥率，市場仍有龐大的未滿足醫療需求（Unmet Medical Need）。目前的 BPH 治療主要依賴 α 受體阻斷劑（alpha-blockers）及 5-α 還原酶抑制劑（5-ARIs）等藥物。然而，由於頭暈、姿勢性低血壓、射精功能異常及性功能障礙等不良反應，這些藥物的五年停藥率高達 60% 至 90%。

健永生技正專注於解決此未滿足之醫療需求。在積極與國際製藥公司及產業夥伴洽談之際，公司依然堅守創新與全球專利佈局的核心策略。此外，公司已在台灣地區及美國針對其 BPH 候選新藥 Botreso® (API-1) 進行了四項第三期臨床試驗，並有超過 200 位泌尿專科醫師參與研究。Jyong Biotech 董事長郭富鳳親自帶領研究團隊二十多年，她表示：「全球人口老化已是不可逆的趨勢，BPH 患者數量將持續快速增加。我們始終堅定於科學實證與創新研發的承諾，致力為患者提供更安全、適合長期使用的治療選擇，同時不斷探索策略性途徑，將自主研發的植物新藥推向全球市場。」