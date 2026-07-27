智象未來 HiDream.ai 完成 15 億元人民幣 C 輪融資

國家級長期資本與產業資本加碼原生全模態世界模型，智象未來近三個月累計融資逾 21 億元人民幣，正式躋身獨角獸企業行列。

北京，中国 - 2026年7月27日 - 全球大模型技術創新公司智象未來HiDream.ai近日宣布，已完成 15 億元人民幣 C 輪融資。本輪融資由社保基金四川振興科創基金、工銀資本、弘頤資管及敦鴻資本聯合領投，廈門國貿資本、上影新視野基金、湖北長江產業投資集團、華策影視、航源資本、創雲海資本、華福投資、餘杭金控股份、交銀資本及若松基金等機構跟投。現有股東方面，合肥產投、東方富海、金浦投資、金華金投、中哲創及財鑫資本繼續加碼。



該榜單截圖時間為 2026 年 6 月 22 日

至此，智象未來於近三個月內已完成三輪融資，累計融資金額超過 21 億元人民幣。隨着本輪融資完成，公司正式躋身獨角獸企業行列。



智象未來創始人兼CEO梅濤表示：「對 AI 技術發展的前瞻判斷，以及對大模型底層架構的持續創新，一直是智象未來穩健發展的核心競爭力。多模態大模型技術仍處於快速迭代的重要階段，我們認為，從多模態邁向原生全模態世界模型，是通往 AGI 的必經之路。隨着本輪融資落地，智象未來將繼續推進原生全模態世界模型的底座建設，並以技術積累及開放產業生態，攜手全球開發者與生態夥伴，持續拓展智能邊界。」



國家級長期資本入局，地方國資持續加碼



本輪融資中，國家級長期資本、科技金融資本及多地國資平台共同參與，成為智象未來新一輪股東結構中的重要組成部分。



其中，社保基金四川振興科創基金作為聯合領投方之一，反映出長期資本對人工智能核心技術創新及基礎模型能力建設的持續關注。此外，合肥產投、廈門國貿資本、餘杭金控股份及湖北長江產業投資集團等地方國資平台亦參與本輪融資或持續加碼，形成「資本、產業、場景」多維度支持體系。



老股東合肥產投已連續三輪投資智象未來，反映其對公司長期發展前景的信心，同時亦顯示智象未來的業務發展與合肥「硬科技 + 人工智能」產業佈局高度契合。



公司認為，國家級資本與多地國資平台形成的長期資本基礎，將為底層模型由研發走向產業化提供全周期支持，亦有助智象未來在多個區域拓展 AI 應用場景及產業生態。



產業資本看好 AI 內容生態，深化影視及內容創作合作



除老股東東方富海及敦鴻資本繼續加碼外，本輪融資引入上影新視野基金及華策影視等頭部影視產業資本。智象未來表示，相關合作將有助公司進一步拓展影視內容資源、製作場景及高質量數據來源，推動 AI 原生內容生產創新。



目前，智象未來已與上影股份圍繞新型內容創製、院線場景升級、AI 跨屏整合營銷、AI 大屏製片標準及工作流程制定等方向展開協同，探索 AI 驅動文化產業升級的新路徑。



同時，公司亦計劃與華策影視在智能體協同創作、語料資源共建、精品內容共創及 IP 全鏈路開發等方向展開合作。



由此前與湖北長江電影集團的合作，到本輪引入上影新視野基金及華策影視，智象未來正持續擴大其在影視內容生態中的資源入口。頭部影視產業資本的加入，將為其視頻模型帶來更豐富的內容生態、高質量內容數據及應用場景，助力 AI 原生內容製作模式升級。



推進原生全模態架構創新，加速邁向世界模型



作為國內較早佈局多模態生成式 AI 的企業之一，智象未來以自研 HiDream 系列大模型為技術底座，向上延伸出多元化產品矩陣，並建立全球化商業網絡，形成「技術、產品、商業」相互驅動的閉環。



今年，智象未來基於原創 UiT（Unified Transformer）架構的原生全模態 HiDream-O1 系列模型，在全球知名獨立 AI 模型評測與分析平台 Artificial Analysis 的文生圖榜單中取得領先成績。其中，開源版本位居全球第一，閉源版本位列全球前三，樹立新的 SOTA 表現，標誌着智象未來已躋身全球視覺生成大模型第一梯隊。



在產品及商業化層面，智象未來採取「模型 + 智能體」雙輪驅動策略。公司以 HiDream-O1 系列大模型為底座，構建「1+1+3」戰略體系，即一個基礎模型、一個 Token Hub 平台提供標準化模型能力輸出，以及三大應用場景，包括商業營銷、影視創作及內容創作。



基於對創作場景的理解及技術積累，智象未來於 WAIC 2026 正式推出多模態創作智能體 vivago R1。具備超长時長視頻生成與編輯能力。其中，「R」代表 vivago 智能體的長程推理能力，標誌着 AI 在創意生產領域由單點素材輔助生成，進化至能夠自主規劃、調度並完成長鏈路創作任務的新階段。



目前，智象未來產品服務範圍已覆蓋全球 100 多個國家和地區，服務超過 5,000 萬名專業用戶及 4 萬家企業客戶。公司表示，這些商業化成果不僅驗證了原生全模態架構的落地能力，也為未來規模化發展奠定基礎。



智象未來認為，從多模態走向全模態，並進一步邁向世界模型，其核心並非靜態復刻現實世界，而是動態理解、推演並構造世界運行規律。換言之，世界模型需要同時具備表達世界、推演世界及構造世界的能力。



展望未來，智象未來將持續推進大模型技術與智能體產品的雙輪創新，加速 AI 從工具向智能伙伴演進，並賦能更多行業的智能化升級。





