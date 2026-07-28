「2026金沙物美嘉年華」一連四天吸引近160,000人次入場

創下歷屆入場人數新高 打造全澳最大規模免費展銷平台 助本澳中小微企拓展商機 舉辦七屆至今累計80萬人次入場 澳門2026年7月28日 /美通社/ -- 澳門年度購物品牌盛事 --「2026金沙物美嘉年華」已於7月23日至26日在澳門威尼斯人®金光會展圓滿舉行，一連四天人潮熙攘，共吸引近160,000人次入場參與，創下歷屆入場人數新高。今年邁入第七屆的嘉年華規模持續升級，共設逾580個特色展位及八大主題展區、歷來最大規模的美食廣場，更首度增設「運動體驗」區，亦首次雲集大灣區文創品牌參與，為澳門市民及旅客提供更豐富的一站式盛夏嘉年華體驗。活動持續發揮引流及帶動消費的盛事平台作用，全力配合澳門特區政府「旅遊+」施政方針，助力澳門經濟適度多元發展。

金沙中國有限公司行政副主席王英偉博士表示：「十分高興『金沙物美嘉年華』圓滿舉辦第七屆。七年過去，嘉年華由一項創新的中小企支援活動，逐步成長為澳門最大規模的消費品牌盛事，見證了無數中小微企的拼搏與成長，亦印證澳門社會同心同行的精神。多年來，活動助力本澳中小微企拓展商機，更為社服機構學員搭建實踐所學、展現潛能的舞台；凝聚工商界、社服界等力量，充分展現澳門多元活力。更令人欣喜的是，越來越多大灣區旅客因嘉年華相聚澳門，推動活動成為區內具影響力的消費盛事之一，七年來累計吸引80萬人次參與。衷心感謝澳門特別行政區政府以及社會各界多年來的支持與信任。未來，金沙中國將繼續發揮平台優勢，攜手本澳中小微企及社區夥伴開拓機遇、凝聚力量，持續為澳門經濟適度多元發展及『世界旅遊休閒中心』建設作出貢獻。」

今年活動注入多項新元素，包括打造歷來最大規模的「美食廣場」，匯聚58間澳門人氣食店，讓賓客感受本澳餐飲多元魅力；亦增設「運動體驗」展區，讓公眾投入匹克球的熱潮，並設有籃球投籃體驗，為今年十月在威尼斯人綜藝館強勢舉行的NBA中國賽預熱。此外，文化創意展區亦首度邀請到一眾來自粵港澳大灣區的文創品牌進駐。各特色展區人流絡繹不絕，氣氛熱烈，充分展現嘉年華的吸引力。 作為嘉年華的亮點活動之一，「工銀e支付呈獻：大灣區K歌之王歌唱比賽」一如既往反應熱烈，吸引近150名來自粵港澳大灣區的實力唱將報名參與，當中來自香港的參賽者佔總參賽人數逾半，反映活動已逐步輻射大灣區，吸引區內居民踴躍參與。賽事期間，一眾參賽者傾力獻唱，以精湛唱功及豐富舞台魅力掀起全場熱鬧氣氛。而專為公眾而設的「隨心所唱Busking Corner」專區亦吸引不少熱愛歌唱的人士即席表演，大會亦安排專業歌手進行暖場演出，進一步豐富嘉年華的活動體驗。

今年，金沙中國繼續聯動本澳多家社服機構參與嘉年華，為弱勢社群搭建展現才能及融入社會的平台。今屆共有20間社服機構參展，創歷屆新高，涵蓋社會復康、青年發展、動物權益及弱勢社群支援等範疇。活動讓有特殊教育需要人士及其他學員透過展銷親手製作的產品累積實踐經驗，提升技能與自信。公司同場亦舉辦連串社區關愛活動，進一步推動澳門共融社區發展。 活動每日更推出逾5,000件「1澳門元」精選產品及低至一折的優惠商品供入場人士選購。此外，嘉年華精心安排一系列親子活動。當中，備受歡迎的美食製作活動──「中銀Smart Kids呈獻：小廚神工作坊」今年載譽歸來，連同今年七年來共吸引近3,000人參與。今年，參加的親子家庭在金沙中國餐飲團隊的帶領下即場製作不同主題料理，盡享親子共廚樂趣。場內亦設有「交通銀行澳門分行呈獻：兒童遊樂專區」，提供充氣遊樂設施及攤位遊戲等精彩活動，讓小朋友盡情玩樂，同時促進親子互動。