HNS 2026 | 華為面向南部非洲發佈升級版星河AI廣域網解決方案

超高速無線： 華為首創的AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP融合了備受期待的Wi-Fi 8創新技術，實現更高速度與可靠性。具體而言，智能協同調度與空間復用(iCSSR)這一多AP協同技術，在大幅降低同頻干擾的同時，使連續組網場景下的單用戶速率翻倍。與此同時，先進同頻網絡(ASFN)零漫遊技術將多個AP虛擬化為一個「超級AP」，實現全網無縫漫遊、零丟包。

約翰內斯堡2026年7月28日 /美通社/ -- 在華為數據通信創新峰會2026 (HNS 2026)南非站期間，華為秉持「安全智能聯接」理念面向南部非洲地區全面升級星河AI廣域網解決方案，並同期舉辦了AirEngine Wi-Fi 7 CSI感知挑戰賽頒獎典禮。這些舉措彰顯了華為攜手客戶與合作夥伴、共同推動各行業全面智能化發展的努力。

全維度安全： 華為星河AI全維度安全廣域網解決方案構建起一個強大的防禦體系，涵蓋資產安全、聯接安全、空間安全及隱私安全四大維度。

網絡自治：華為星河AI廣域網解決方案提供強大的AI驅動自動化運維能力。通過iFlow全流體驗分析，該方案可在數分鐘內完成質差定界，實現全路徑可視與體驗可觀測。借助AI全局決策與分鐘級故障定位，80%的無線故障可自動解決。

在星河AI安全園區圓桌論壇上，華為數據通信產品線園區網絡領域副總裁Alex Sun表示：「隨著AI時代的到來，南部非洲的數字化轉型不斷提速，然而當前園區網絡正面臨安全需求攀升、傳統運維低效等挑戰。為此，華為對星河AI園區解決方案進行了升級，幫助當地客戶打造面向未來的超高速、安全、智能的聯接體驗，推動企業數字化與網絡升級。」