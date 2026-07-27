TriNetX 宣佈委任 August Calhoun 出任行政總裁

隨著公司順利完成行政總裁交接工作，Jeff Margolis 將復任董事會主席一職 麻省劍橋2026年7月27日 /美通社/ -- 銳意打造 The Global Truth Engine for Better Human Health™（促進人類健康的全球真相引擎）、兼全球領先的聯邦式健康數據網絡營運商 TriNetX 今日宣佈，正式委任 August Calhoun 出任行政總裁，任命即時生效。自 2024 年 12 月起以署理行政總裁兼執行主席身份帶領公司平穩過渡的 Jeff Margolis，將恢復擔任 TriNetX 董事會主席兼董事。 Calhoun 先生在醫療保健數據、科技及服務領域擁有超過 25 年的高管經驗。他曾於業內多間極具影響力的機構（包括 RLDatix、Optum Insight、Change Healthcare 及西門子等）擔任高級管理要職，全面掌管營運、銷售、客戶管理及策略規劃。任內，Calhoun 先生成功打造並壯大了多個行業領先的業務板塊，為全球各地的醫療服務供應商、醫療支付機構及生命科學客戶提供優質服務。

Calhoun 先生表示：「過去 13 年來，TriNetX 締造了一項非凡成就：構建了一個深獲頂尖醫療系統及生命科學機構信賴的全球健康數據網絡，專責破解最艱巨的研究難題。憑藉領先業界的龐大網絡與無可比擬的數據質素，TriNetX 具備得天獨厚的優勢，未來將可進一步拓展全球版圖、豐富旗下數據資產，並為多元化的醫療保健持份者提供切實可行的數據洞察。我深感榮幸能帶領這台 TriNetX, The Global Truth Engine for Better Human Health™，繼續實踐推動人類健康的企業核心使命。」 TriNetX 董事會主席 Jeff Margolis 表示：「August 正是 TriNetX 邁向下階段發展所需的最理想領軍人物。他在醫療科技領域建立及擴展高效團隊的彪炳戰績，加上對數據分析與服務的透徹理解，令他成為推動 TriNetX 實踐使命的不二人選。我對團隊在過渡期間所取得的佳績引以為傲，並期待未來以董事會主席的身份，繼續全力支持 August 及公司的長遠發展。」

目前，TriNetX 的全球網絡已匯聚來自逾 25 個國家、超過 3 億名患者的真實世界數據，全方位支援全球生命科學企業、醫療服務機構及學術研究機構開展臨床研究、試驗設計及生成真實世界證據。 TriNetX, LLC 簡介 TriNetX 銳意打造 The Global Truth Engine for Better Human Health™（促進人類健康的全球真相引擎），致力讓複雜的真實世界健康數據變得簡單易用。我們的數據源自不斷壯大的全球網絡，現已涵蓋逾 11,000 個醫療服務供應點。TriNetX 的客戶可按實際業務需求，靈活自選所需的數據來源、類型與廣度；指定偏好的數據存取方式；並應用特定的軟件、人類智慧或人工智能，將上述元素有機結合，從而實現其商業目標。欲了解更多資訊，請瀏覽 TriNetX 網站 www.trinetx.com，或在 LinkedIn 上追蹤 TriNetX 以獲取最新動態。