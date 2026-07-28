Nota Sign 接入香港「智方便」！企業和居民一站式完成開戶、入職、簽約

香港 - 2026年7月28日 - 法大大旗下 Nota Sign 正式接入香港官方數碼身份平台「智方便」（iAM Smart），打通跨境電子簽名與數碼身份認證生態，為大灣區政企機構及個人用戶提供安全、合規的一站式數碼簽約方案。
隨着香港數碼政務建設持續推進，香港官方數碼身份平台「智方便」（iAM Smart）已成為連接政府與商業數碼服務的重要入口。截至 2026 年第一季度，平台累計流動應用程式下載量突破一千萬次，接入超過 1,400 項政府及公私營機構網上服務及電子表格。依託這一數碼身份生態，法大大全球化電子簽名平台 Nota Sign 正式支援接入「智方便」，進一步完善香港本地數碼簽約能力。
作為適配全球 100 多個國家和地區電子簽名及數據私隱法規的跨境簽署平台，Nota Sign 遵循歐盟 eIDAS、美國《ESIGN Act》、香港《電子交易條例》、GDPR 等國際法規，已通過 ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27701，以及 SOC 2 Type I 和 Type II 審計，支援香港、新加坡等地的本地數碼身份系統，並於全球核心區域部署數據中心，以滿足數據本地化要求，致力實現「合規無界，簽達全球」。
透過與「智方便」的深度對接，Nota Sign 可全面支援企業及個人用戶使用「智方便」帳戶完成權威身份核驗及具法律效力的數碼簽署。此次生態互通，讓 Nota Sign 正式接入香港官方數碼身份系統，深度融入本地數碼政務生態，為大灣區，尤其是香港本地的政企機構及個人用戶，提供更安全、高效、標準化的一站式數碼簽約解決方案。
01 無縫融入香港官方認證體系，打通可信數碼身份入口作為香港特區政府官方推出的一站式數碼身份認證平台，「智方便」嚴格依據香港《電子交易條例》建立合規數碼簽署體系，是香港市民及企業連接政務與商業數碼服務的核心入口。
「智方便」具備權威可信、加密安全及全程可追溯等核心特點，廣泛覆蓋政務辦理、商業簽約及身份核驗等多元場景。
是次對接實現雙方核心能力的深度融合。香港用戶可透過「智方便」帳戶一鍵授權登入 Nota Sign，毋須重複註冊及填寫資料，大幅簡化跨境簽約過程中的身份核驗程序。
同時，用戶可依託「智方便」，透過 Nota Sign 在線簽署各類合約、商業文件及公務資料。簽署過程全程採用數據加密，完整記錄操作軌跡，簽署記錄可追溯，簽署結果具備合規法律效力。
02 覆蓋四大高頻場景，告別奔波，指尖完成簽約對用戶而言，Nota Sign 與「智方便」實現生態互通，意味着企業及個人用戶可獲得更便捷、更可信的數碼簽約體驗。
無論是辦理香港本地業務，還是進行粵港澳大灣區業務協作及跨境商業合作，用戶均可減少重複身份核驗、紙本文件流轉及線下辦理環節，進一步提升業務辦理效率及數碼服務體驗。
具體而言，Nota Sign 可覆蓋企業營運、金融服務、人力資源、商業合作及個人事務等多類高頻簽約場景。以下為部分典型應用：
一、商業合作場景Nota Sign 適用於香港本地及粵港澳大灣區的商務合作、供應鏈協作、採購簽約及服務合作等高頻業務場景。
企業可透過 Nota Sign 發起合作協議、採購合約、服務協議及供應鏈對帳確認書等商業文件。簽署方可使用「智方便」完成身份認證及數碼簽署，進一步提升企業協作效率及簽約體驗。
二、人才及人力資源管理場景在跨地區用工場景中，企業可在線發起聘用通知書（Offer）、僱傭合約、保密協議、競業限制協議及外派任職文件等簽署流程。
員工可透過「智方便」完成身份認證及數碼簽署，實現入職簽約全程在線辦理，減少人工身份核驗及紙本文件流轉成本，提升人力資源管理效率。
三、金融及企業服務場景Nota Sign 適用於金融開戶、保險投保、財富管理及企業服務等數碼業務流程。
企業可將「智方便」身份認證能力嵌入 Nota Sign 簽約流程。客戶完成身份認證後，可直接簽署開戶協議、授權文件及服務協議等材料，減少重複認證及重複填報，為客戶提供更流暢、高效的網上辦理體驗。
四、個人事務辦理場景對香港居民而言，無論是簽署租賃協議、辦理個人授權，還是處理跨境委託，均可使用「智方便」完成身份認證及數碼簽署。
用戶毋須重複填寫身份資料或多次前往線下確認，進一步提升各類數碼業務的辦理效率，讓簽約變得更便捷、更自然。
法大大創辦人兼行政總裁黃翔表示，接入香港「智方便」，是平台深耕粵港澳大灣區市場、完善本地化合規服務生態及鞏固區域服務能力的重要策略舉措。
此前，Nota Sign 已與香港貿易通（Tradelink）旗下首間商業認可核證機關 Digi-Sign 建立合作。對於未持有「智方便」的境外用戶，可透過 Tradelink iD-One，結合護照電子客戶身份核實（eKYC），完成身份核驗及數碼證書申請。
接入「智方便」後，香港居民可直接使用「智方便」完成身份認證及數碼簽署。雙通道模式可覆蓋不同用戶群體，進一步完善平台在香港的實名認證網絡。
未來，Nota Sign 將依託成熟的跨境簽署技術及合規體系，為中國企業拓展海外市場、港澳企業布局內地，以及大灣區跨境產業協同發展，提供穩健可靠的數碼簽署基礎設施支援，致力打造立足大灣區、服務全球的跨境電子簽署行業標杆。
關於 Nota Sign
Nota Sign 是法大大旗下的全球化電子簽名平台，適配全球 100 多個國家和地區的電子簽名及數據私隱法規，遵循歐盟 eIDAS、美國《ESIGN Act》、香港《電子交易條例》（ETO）及 GDPR 等法規，並整合數十家海外權威認可核證機關（CA），提供多等級電子簽名方案。
平台已通過 ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27701 及 SOC 2 Type I 審計，並於全球核心區域部署數據中心，以滿足數據本地化要求；同時支援新加坡 Singpass 等本地化簽署服務，並率先推出符合 GxP 要求的電子簽名方案，滿足 FDA 21 CFR Part 11、EU Annex 11 等國際法規要求。
Nota Sign 搭載法律垂直大模型，提供合約智能審查、多語言比對等人工智能功能，並支援與 Salesforce、SAP 等主流系統整合，大幅縮短跨境簽約周期，助力企業實現「合規無界，簽達全球」。
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