Nota Sign 接入香港「智方便」！企業和居民一站式完成開戶、入職、簽約

香港 - 2026年7月28日 - 法大大旗下 Nota Sign 正式接入香港官方數碼身份平台「智方便」（iAM Smart），打通跨境電子簽名與數碼身份認證生態，為大灣區政企機構及個人用戶提供安全、合規的一站式數碼簽約方案。 隨着香港數碼政務建設持續推進，香港官方數碼身份平台「智方便」（iAM Smart）已成為連接政府與商業數碼服務的重要入口。截至 2026 年第一季度，平台累計流動應用程式下載量突破一千萬次，接入超過 1,400 項政府及公私營機構網上服務及電子表格。依託這一數碼身份生態，法大大全球化電子簽名平台 Nota Sign 正式支援接入「智方便」，進一步完善香港本地數碼簽約能力。 作為適配全球 100 多個國家和地區電子簽名及數據私隱法規的跨境簽署平台，Nota Sign 遵循歐盟 eIDAS、美國《ESIGN Act》、香港《電子交易條例》、GDPR 等國際法規，已通過 ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27701，以及 SOC 2 Type I 和 Type II 審計，支援香港、新加坡等地的本地數碼身份系統，並於全球核心區域部署數據中心，以滿足數據本地化要求，致力實現「合規無界，簽達全球」。 透過與「智方便」的深度對接，Nota Sign 可全面支援企業及個人用戶使用「智方便」帳戶完成權威身份核驗及具法律效力的數碼簽署。此次生態互通，讓 Nota Sign 正式接入香港官方數碼身份系統，深度融入本地數碼政務生態，為大灣區，尤其是香港本地的政企機構及個人用戶，提供更安全、高效、標準化的一站式數碼簽約解決方案。

01 無縫融入香港官方認證體系，打通可信數碼身份入口

02 覆蓋四大高頻場景，告別奔波，指尖完成簽約

一、商業合作場景

二、人才及人力資源管理場景

三、金融及企業服務場景

四、個人事務辦理場景

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作為香港特區政府官方推出的一站式數碼身份認證平台，「智方便」嚴格依據香港《電子交易條例》建立合規數碼簽署體系，是香港市民及企業連接政務與商業數碼服務的核心入口。「智方便」具備權威可信、加密安全及全程可追溯等核心特點，廣泛覆蓋政務辦理、商業簽約及身份核驗等多元場景。是次對接實現雙方核心能力的深度融合。香港用戶可透過「智方便」帳戶一鍵授權登入 Nota Sign，毋須重複註冊及填寫資料，大幅簡化跨境簽約過程中的身份核驗程序。同時，用戶可依託「智方便」，透過 Nota Sign 在線簽署各類合約、商業文件及公務資料。簽署過程全程採用數據加密，完整記錄操作軌跡，簽署記錄可追溯，簽署結果具備合規法律效力。對用戶而言，Nota Sign 與「智方便」實現生態互通，意味着企業及個人用戶可獲得更便捷、更可信的數碼簽約體驗。無論是辦理香港本地業務，還是進行粵港澳大灣區業務協作及跨境商業合作，用戶均可減少重複身份核驗、紙本文件流轉及線下辦理環節，進一步提升業務辦理效率及數碼服務體驗。具體而言，Nota Sign 可覆蓋企業營運、金融服務、人力資源、商業合作及個人事務等多類高頻簽約場景。以下為部分典型應用：Nota Sign 適用於香港本地及粵港澳大灣區的商務合作、供應鏈協作、採購簽約及服務合作等高頻業務場景。企業可透過 Nota Sign 發起合作協議、採購合約、服務協議及供應鏈對帳確認書等商業文件。簽署方可使用「智方便」完成身份認證及數碼簽署，進一步提升企業協作效率及簽約體驗。在跨地區用工場景中，企業可在線發起聘用通知書（Offer）、僱傭合約、保密協議、競業限制協議及外派任職文件等簽署流程。員工可透過「智方便」完成身份認證及數碼簽署，實現入職簽約全程在線辦理，減少人工身份核驗及紙本文件流轉成本，提升人力資源管理效率。Nota Sign 適用於金融開戶、保險投保、財富管理及企業服務等數碼業務流程。企業可將「智方便」身份認證能力嵌入 Nota Sign 簽約流程。客戶完成身份認證後，可直接簽署開戶協議、授權文件及服務協議等材料，減少重複認證及重複填報，為客戶提供更流暢、高效的網上辦理體驗。對香港居民而言，無論是簽署租賃協議、辦理個人授權，還是處理跨境委託，均可使用「智方便」完成身份認證及數碼簽署。用戶毋須重複填寫身份資料或多次前往線下確認，進一步提升各類數碼業務的辦理效率，讓簽約變得更便捷、更自然。法大大創辦人兼行政總裁黃翔表示，接入香港「智方便」，是平台深耕粵港澳大灣區市場、完善本地化合規服務生態及鞏固區域服務能力的重要策略舉措。此前，Nota Sign 已與香港貿易通（Tradelink）旗下首間商業認可核證機關 Digi-Sign 建立合作。對於未持有「智方便」的境外用戶，可透過 Tradelink iD-One，結合護照電子客戶身份核實（eKYC），完成身份核驗及數碼證書申請。接入「智方便」後，香港居民可直接使用「智方便」完成身份認證及數碼簽署。雙通道模式可覆蓋不同用戶群體，進一步完善平台在香港的實名認證網絡。未來，Nota Sign 將依託成熟的跨境簽署技術及合規體系，為中國企業拓展海外市場、港澳企業布局內地，以及大灣區跨境產業協同發展，提供穩健可靠的數碼簽署基礎設施支援，致力打造立足大灣區、服務全球的跨境電子簽署行業標杆。Nota Sign 是法大大旗下的全球化電子簽名平台，適配全球 100 多個國家和地區的電子簽名及數據私隱法規，遵循歐盟 eIDAS、美國《ESIGN Act》、香港《電子交易條例》（ETO）及 GDPR 等法規，並整合數十家海外權威認可核證機關（CA），提供多等級電子簽名方案。平台已通過 ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27701 及 SOC 2 Type I 審計，並於全球核心區域部署數據中心，以滿足數據本地化要求；同時支援新加坡 Singpass 等本地化簽署服務，並率先推出符合 GxP 要求的電子簽名方案，滿足 FDA 21 CFR Part 11、EU Annex 11 等國際法規要求。Nota Sign 搭載法律垂直大模型，提供合約智能審查、多語言比對等人工智能功能，並支援與 Salesforce、SAP 等主流系統整合，大幅縮短跨境簽約周期，助力企業實現「合規無界，簽達全球」。法大大網絡科技有限公司