連連數字蟬聯CNBC 「全球頂尖金融科技公司」榜單，彰顯中國金融科技企業全球競爭力

杭州2026年7月28日 /美通社/ -- 7月22日，全球知名財經媒體CNBC與市場研究機構Statista聯合發布2026年「全球頂尖金融科技公司」（The World's Top Fintech Companies 2026）榜單。繼2025年首次入選後，連連數字再度上榜。

CNBC是全球最具影響力的財經媒體之一，以其專業性和權威性在國際金融領域享有廣泛聲譽。該榜單旨在表彰通過技術、創新和可擴展數字解決方案塑造金融服務未來的領先企業。

在全球金融科技加速演進與AI深度賦能的雙重驅動下，連連數字連續兩年入選該榜單，充分彰顯了其在全球金融科技賽道的持續競爭力與領先地位。作為中國領先的全球數智支付服務商，連連數字錨定「AI原生+全球化」雙輪驅動戰略，全面推進AI技術在支付、風控、合規、營銷等領域的產品化落地，致力於構建值得信賴的全球智能金融新基建，助力中國企業與全球商業實現無界連接。