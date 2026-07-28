Wacom Yuify 與 ibisPaint 合作，保護數位藝術創作的著作權

透過 ibisPaint，順利將著作權保護內嵌於以行動裝置為主的日常創意工作流程。 東京2026年7月28日 /美通社/ -- Wacom 今日宣布，Wacom Yuify (其用於保護和驗證數位藝術作品作者身份的數位服務) 將於 2026 年 7 月 28 日開始推出至 ibisPaint，包括 ibisPaint、ibisPaint X 和 ibisPaint Edu。透過更新至最新版 ibisPaint，創作者可以使用 Wacom Yuify 保留作品的原作者資訊，作為其數位藝術創作流程的一部分。隨著 Wacom Yuify 推出至 ibisPaint，此服務將從僅支援桌面裝置擴展到 Windows、macOS、iOS、iPadOS 和 Android。 Wacom Yuify 是一項數位服務，使用隱形的微標記技術，將著作權和所有權資料直接內嵌於藝術品中。此資料建立持久且可驗證的記錄，協助創作者證明著作權、清楚傳達所有權，以及對他們的數位作品建立信任。Wacom Yuify 搭配 ibisPaint 使用時，支援 PNG 格式。可以使用基於瀏覽器的免費驗證工具 Yuifinder 驗證內嵌資訊。

目前為止，Wacom Yuify 只能透過電腦版創意工具使用，例如 Clip Studio Paint、Adobe Photoshop 和 Rebelle，支援 Windows 和 macOS 上的工作流程。隨著 ibisPaint 的加入，Wacom Yuify 變得在創意環境中更容易存取，反映了許多創作者現今繪圖、素描和分享作品的方式。 ibisPaint 是廣泛使用的插圖和繪圖應用程式，於全球下載超過 5 億次，使用者為廣大的全球創作者社群，他們在行動版和電腦版環境進行素描、繪製插圖和發佈作品。藉由將 Wacom Yuify 整合到 ibisPaint 中，可以自然地內嵌著作權資訊，作為日常創意工作流程的一部分。

Wacom 創意體驗單位的資深副總裁 Koji Yano 表示：「隨著創意活動越來越常在行動裝置和社群平台上進行，讓創作者能以簡單的方式在創作時主張著作權，變得很重要。」「藉由將 Wacom Yuify 帶到 ibisPaint，我們的目光超越了電腦版工具，更容易在人們日常使用的創意工作流程內存取著作權保護。」 ibis inc. 課長 Yuka Inoue 表示：「我們歡迎強化環境，讓數位創作者可以透過 ibisPaint 對 Wacom Yuify 的支援，自信地分享作品並展現創作內容的真確性。」「藉由合併 Wacom Yuify 的隱形數位 ID 與 ibisPaint 的多元創意工具，我們預期能提供更廣泛的創意體驗，支援創作者在整個創意旅程中管理和呈現藝術品。」

隨著創意表達持續在數位社群擴展，著作權和信任的問題一直很重要，不僅對專業人士如此，對於在線上分享作品以落實日常創意的個人而言，也是如此。Wacom Yuify 的設計是為了支援每個層級的創作者，提供可靠的方式，以在使用的工具內主張著作權。透過 Wacom Yuify，Wacom 希望不僅僅在創作的時刻支援創作者，而是在他們分享作品、探索以及隨著時間發展時，也要與他們並肩努力。 可用性

Wacom Yuify 將於 2026 年 7 月 28 日開始支援 ibisPaint、ibisPaint X 和 ibisPaint Edu。 如需更多資訊或要開始使用 Wacom Yuify，請造訪 https://yuify.com