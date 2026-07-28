MSIG香港發布最新2025年理賠報告 賠償率連續五年上升 旅遊保險屢獲業界殊榮

首創「行李箱維修上門交收服務」 提升旅遊保障體驗

香港 - 2026年7月28日 – 三井住友海上火災保險（香港）有限公司（簡稱「MSIG」）今日發表 《2025年理賠報告》。 報告顯示，公司自2020年以來賠償率已連續第五年錄得上升，各主要業務表現穩健，同時積極推出多項以客為本的旅遊保險創新服務。



2025年，MSIG於香港及澳門的賠償金額共計港幣3.59億元，整體賠償率達94.7%，較2020年的91.1%持續提升，充分反映公司致力提供卓越理賠服務的承諾，並進一步鞏固其作為客戶可信賴夥伴的地位。在各項產品中，以香港僱員補償保險的賠償率最高，達99.87%，其次為家傭保險（97.57%）及旅遊保險（96.27%）。



報告亦顯示公司在「以客為先」方面持續取得顯著成果，包括客戶嘉許按年增長超過11%，以及2025年於Google平台的所有客戶評價均為五星評分。



MSIG香港行政總裁祈菲臘（Philip Kent）表示：「面對瞬息萬變的市場環境，我們團隊始終以客戶需求為核心，持續優化並推出在關鍵時刻能發揮作用的產品與服務，正是『以客為先』的最佳體現，而本年度的理賠報告亦清晰展現相關成果。無論是創新的旅遊保障，還是卓越的理賠服務，作為客戶值得信賴的夥伴，我們持續投放資源，為客戶帶來市場上獨特的產品。我們將致力提升整體服務體驗，確保客戶在人生每個階段都能獲得所需的保障與安心。」



MSIG旅遊保險的創新實力亦於2025及2026年屢獲業界肯定，充分印證其產品優勢及為客戶帶來的實際價值：





榮獲「10Life 5星保險大獎2026」旅遊保險類別獎項

入選「香港保險業大獎2025」之「傑出創意產品／服務獎（一般保險）」年度三強

MSIG於2025年4月推出兩項全新旅遊服務，進一步提升支援效率及便利性。其中，市場首創的於2025年4月至12月期間共處理；而則讓客戶即使身處外地，亦可便捷地獲得醫療支援。兩項服務均有效回應客戶對便捷性、效率及安心保障的需求。延續此發展動力，MSIG於2025年10月進一步升級旅遊保險產品，包括推出等保障項目，為旅客提供更大的靈活性，同時鞏固公司於旅遊保險市場的競爭優勢，以回應市場對即時及貼近實際需要保障持續提升的期望。除旅遊保險外，報告亦涵蓋多個個人及商業保險理賠個案，突顯MSIG秉持以客戶為中心的理念，不僅持續提升理賠效率，亦致力在客戶應對突發情況時提供及時支援，協助其穩步前行。