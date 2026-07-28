從跨境匯款到金融資產管理，BiyaPay探索全球資產配置新路徑

新加坡2026年7月28日 /美通社/ -- 近期，BiyaPay正式上線多語言服務，為全球用戶提供更本地化的產品使用體驗。對於一家面向跨境資金流動和多資產配置場景的平台而言，多語言能力不僅是介面體驗的優化，也意味著平台正在進一步降低不同地區用戶理解和使用金融服務的門檻。 從跨境匯款、幣種兌換，到美港股投資、數字貨幣交易、理財和全球支付，BiyaPay的產品場景正在覆蓋越來越多全球用戶的真實需求。隨著用戶分布更加國際化，平台需要解決的不只是「能否提供產品」，還包括用戶能否以熟悉的語言理解產品規則、完成操作流程，並更高效地管理跨境資金。

在這一背景下，BiyaPay的多語言服務上線，也成為其全球化布局中的重要產品更新，並宣告了BiyaPay從跨境支付向全球一站式資產配置平台的轉型。匯款支付只是BiyaPay服務用戶的起點，而不是終點。用戶真正需要的不是完成一次匯款，而是能夠更高效地管理跨境資金，並進一步連接全球金融投資機會。 從0到1，跨境匯款是BiyaPay的起點 BiyaPay最早進入市場時，選擇的是跨境匯款支付這一看似傳統、但長期存在痛點的金融場景。尤其對留學生、海外工作者和自由職業者而言，跨境匯款往往是一項高頻需求，但傳統路徑並不總是足夠高效。

在BiyaPay看來，跨境匯款並不是被完全解決的市場。早期用戶在進行跨境資金流轉時，仍然面臨手續費高、到賬時間不穩定、流程複雜、資料審核繁瑣、匯率不透明等問題。BiyaPay一開始並沒有想做一個複雜的平台，而是聚焦如何讓用戶更方便、更低成本地完成跨境匯款。 創業早期，BiyaPay團隊將重點放在三個方向：降低用戶匯款成本、提升資金到賬效率、簡化線上操作流程。相比傳統銀行電匯中常見的固定手續費和較長到賬週期，BiyaPay希望通過數字化帳戶和線上化流程，為用戶提供更靈活的資金流轉體驗。

但從0做起並不容易。BiyaPay早期團隊遇到的最大挑戰並不是技術開發本身，而是如何建立用戶信任。跨境匯款是資金類業務，用戶最關心的不是功能多不多，而是錢能不能安全、及時到賬。因此，BiyaPay早期在申請金融牌照、產品體驗、到賬反饋和風險控制上投入了大量精力。 從第一批用戶開始，BiyaPay主要依靠真實使用場景擴散。留學生用它處理生活費和房租，海外工作者用它向家人匯款，跨境用戶用它完成多幣種資金流轉。隨著使用場景不斷積累，BiyaPay的跨境匯款支付業務逐步從單一產品成長為全球一站式資產配置平台。

從0到1，BiyaPay完成的第一件事，是把跨境匯款支付這一單一產品做成了用戶可持續使用的基礎服務。對BiyaPay而言，這既是創業起點，也是後續繼續服務全球百萬用戶的重要基礎。 以跨境支付為起點，BiyaPay走向多資產金融服務 全球金融服務正在進入多資產融合階段。美股、港股仍是全球投資者關注的重要市場，USDT等穩定幣正在成為跨境資金流轉和數字資產管理的重要工具，外匯、商品期貨、理財和U卡支付等場景也在全球用戶的資產配置中佔據越來越重要的位置。

跨境匯款支付幫助BiyaPay驗證了全球用戶對資金流動的真實需求，而產品矩陣的延展，則來自用戶在「匯款之後」的連續選擇。 在服務早期匯款用戶時發現，一筆資金完成跨境流轉後，往往並不會停留在單一帳戶中。有人將USDT兌換成美元或港幣，用於美股、港股投資；有人繼續配置加密貨幣、理財產品或外匯資產；也有人通過U卡產品完成AI工具續費和海外電商購物。 「支付是起點，但用戶還需要資金流動之後的一整套金融資產服務。」BiyaPay CEO表示，「當我們看到用戶在匯款、換匯、投資和支付之間反覆切換平台時，就意識到BiyaPay需要承擔的不只是匯款支付功能。」

沿著這條資金流動的路徑，BiyaPay開始從跨境匯款支付向更多資產服務場景延展。如今平台已逐步覆蓋美股、港股、加密貨幣、理財、商品期貨和U卡等產品，試圖為用戶提供從資金流轉、資產交易到活期理財和全球支付的金融體驗。 在美港股場景中，用戶可參與0佣金美股交易，BiyaPay希望降低用戶參與全球金融市場的門檻。在加密貨幣場景中，用戶可0手續費交易現貨和合約。在理財板塊，活期理財年化高於業內平台，為用戶提供更靈活的閒置資產管理選擇。

BiyaPay的產品擴展不是簡單疊加功能，而是圍繞用戶資產流動路徑進行延伸。用戶不應該為了完成一筆資產配置，在多個平台之間來回切換，BiyaPay希望成為用戶連接不同資產和不同場景的入口，降低跨平台切換帶來的操作成本。 以跨境支付為起點，BiyaPay已走向覆蓋美港股、加密貨幣、理財、商品期貨和U卡等場景的多資產金融服務平台。 BiyaPay的下一站：全球一站式資產配置平台 未來的金融服務不會只停留在一個市場、一種貨幣或一種資產類別裡。BiyaPay CEO曾表示，「用戶需要的是一個帳戶，能夠連接全球股票、數字資產與外匯市場，讓資金在不同資產、不同幣種和不同場景之間更自由地流動。」

美股、港股、外匯、商品期貨等傳統金融市場，正在與穩定幣、加密資產、鏈上支付等數字金融工具發生更緊密的連接。對用戶而言，資產配置不再只是「買股票」或「買幣」的單點行為，而是一個涉及匯款、換匯、交易、理財、支付和風險管理的完整鏈路。 隨著傳統金融與數字金融進一步融合，BiyaPay正在嘗試通過Web2與Web3能力的結合，提升全球股票、數字資產、外匯、理財和支付等場景之間的連接效率。在Web2層面，BiyaPay連接美港股、外匯、商品期貨、U卡支付等成熟金融與消費場景；在Web3層面，平台通過USDT等穩定幣、數字資產交易和鏈上資金流轉能力，為用戶提供更靈活的資金路徑。

BiyaPay希望打破資產之間的壁壘，讓價值可以更自由地流動。無論用戶持有的是法幣、股票，還是數字資產，平台都應該幫助用戶更高效地完成資產連接和配置。 從這一願景出發，BiyaPay正在試圖重新定義用戶與全球資產之間的關係。過去，用戶想要配置不同資產，往往需要在銀行、券商、交易所、錢包和支付工具之間切換。未來，BiyaPay通過一個帳戶，將跨境支付、股票交易、數字資產、外匯、理財和全球消費等場景連接起來，讓用戶以更低成本的方式完成資產流動與管理。