經紀商Mitrade將阿根廷足協贊助合作延長至2027年，看好世界杯帶動亞洲市場熱情

此次續約正值 2026國際足聯世界杯(FIFA World Cup 26™) 圓滿落幕之際，阿根廷隊的衛冕征程再次成為本屆賽事最受關注的焦點之一。據《日經亞洲》(Nikkei Asia)報道，亞洲是本屆世界杯觀賽人數最多的地區。對於Mitrade而言，此次合作也為其進一步拉近亞洲球迷與世界杯精彩故事之間的距離提供了新的契機。

阿根廷足球協會是世界足壇歷史最悠久、最具影響力的足球機構之一。成立於1893年，它是南美洲歷史最悠久的足球協會，也是阿根廷國家足球隊的管理機構。阿根廷國家隊曾三次奪得世界杯冠軍，並以16次美洲杯冠軍保持賽事歷史紀錄。對於一家在全球六個司法管轄區持牌監管的經紀商而言，這樣的輝煌戰績正是Mitrade選擇合作伙伴所看重的標准。

Mitrade Group副總裁Kevin Lai表示：「只有真正源於熱愛的贊助合作才有意義，而足球在亞洲擁有巨大的影響力，這是有目共睹的。今年夏天，阿根廷隊的征程成為全球球迷共同關注的精彩故事，我們很高興能夠參與其中。展望2027年，我們期待在此基礎上繼續深化合作，並持續與亞洲廣大用戶建立更緊密的聯系。」