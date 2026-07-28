該通訊社在《今日美國》（USA Today）提供保證線上新聞發布，並擴大在高域名評級的美國本地新聞網站上保證發布範圍，以提升 AI 可見性

香港特別行政區 Media OutReach Newswire - 2026年7月28日 - 首家創立於亞太地區的全球新聞通訊社傳訊拓展（Media OutReach Newswire）透過新增保證新聞發布，進一步擴展於美國的發布網絡。



保證於《今日美國》發布新聞

透過全新策略協議，傳訊拓展現為客戶提供於《今日美國》、《雅虎財經》（Yahoo Finance）及美聯社（The Associated Press）等美國旗艦媒體的保證線上新聞發布，同時涵蓋超過 770 個具域名權威的可信新聞網站。是次服務升級特別聚焦於在具備域名權威的媒體提供保證線上新聞發布，以提升 AI 可見性。傳訊拓展將新聞稿發布與 JSON-LD 結構化資料標記結合，為新聞稿補充語境與語義，讓搜尋引擎及 AI 模型準確解讀內容，並將新聞稿內容組織成便於 AI 發現及引用的答案形式。傳訊拓展的新聞稿發布服務一直協助企業及政府機構積極建立 AI 可見性。



傳訊拓展保證將新聞稿刊登於《今日美國》官方對外公開的新聞稿專區。《今日美國》的域名權威（Domain Authority, DA）評分介乎 92 至 94 分（滿分 100 分），是生成式引擎優化（GEO）領域最受信賴的新聞來源之一。《今日美國》每月吸引逾 1.205 億名獨立訪客；是次整合可為客戶提供在全美層面建立品牌公信力與信任度所需的公眾曝光度。此外，該通訊社亦已確保新聞可刊登於多家真實的美國地方及區域新聞網站，包括 The Arizona Republic、Detroit Free Press、Indianapolis Star、Milwaukee Journal Sentinel、The Tennessean 及 The Oklahoman。



傳訊拓展創始人兼首席執行官郭妙娥（Jennifer Kok）表示：「我們提升了在具有可信度、獲 Google 收錄且具域名權威的新聞網站上保證新聞發布的品質，同時配合將新聞稿直接送到記者收件匣，傳訊拓展已成功協助眾多亞洲企業在美國市場建立品牌聲譽。」



「我們很高興建立了一個完全切合公關專業人員需要的美國新聞稿發布網絡，既能將新聞稿送達記者，亦能在真實媒體上提供優質新聞發布。我們由內部媒體研究員建立的全面記者資料庫，涵蓋超過 500 個行業新聞類別，以及68,000 個記者及編輯。此舉協助我們的客戶在美國獲得來自商業、科技、ESG、汽車、旅遊等眾多媒體界別的贏得媒體報導及記者查詢。此外，傳訊拓展與美聯社的合作，更將客戶新聞稿直接送達全美各地的新聞編輯室。」郭妙娥補充道。



贏得媒體報導

多年來，該通訊社逐步贏得美國媒體記者對其品牌的信任；這些記者亦積極關注其客戶發布的新聞稿。透過媒體及記者分析（Media and Journalist Insights），傳訊拓展能追蹤哪些美國傳媒的記者曾閱覽客戶新聞稿、有多少名記者閱覽，以及所取得的贏得媒體報導。



每篇新聞稿均提供媒體及記者見解

所有新聞稿均提供公關活動分析報告

透過全方位公關及傳播解決方案，傳訊拓展的全球發布網絡將客戶新聞稿直接送達記者，保證客戶新聞稿逐字刊登於具有域名權威的可信新聞網站，以提升搜尋引擎優化（SEO）及生成式引擎優化（GEO）成效，並提供載有豐富數據見解的成效報告，以及可追蹤長期表現的公關活動分析報告。



這套全方位解決方案切合公關及傳播專業人員的需要，涵蓋由新聞稿發布，以至結合數據洞察與公關活動分析的成效報告，適用於本地及全球公關活動。數以百計來自中國、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、臺灣、日本、韓國以至亞太各地的客戶均信賴此方案，將業務及品牌知名度拓展至加拿大、美國、英國及歐洲、拉丁美洲、亞太地區、東盟、東南亞、中東、海灣國家以及非洲等海外市場。





