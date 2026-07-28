香港：全球創業者的新迪拜？Osome助力新一代創業浪潮

新加坡、香港和阿聯酋迪拜2026年7月27日 /美通社/ -- 受逾5萬名科技創業者信賴的AI驅動型企業管理平台 Osome ，正加大力度支持有意佈局中國香港與阿聯酋的全球創業者，為雄心勃勃的企業提供又一處優質營商環境。

香港的獨特優勢在於，它是通往亞洲創新經濟體的門戶。毗鄰深圳製造業基地，並依托《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)對接中國內地市場，硬件、物聯網、機器人及電商企業可直接通達粵港澳大灣區。與迪拜金融自由區不同，普通法體系適用於香港全境。在全球金融中心指數排名中，香港位列全球第三、亞太首位，迪拜則位居第七。

對於在各大國際樞紐之間抉擇的創業者而言，選址僅僅是第一步。跨司法轄區運營會在公司註冊、會計、稅務及合規層面帶來多重複雜難題。依托Osome平台，創業者可在新加坡、香港、英國和阿聯酋等地最快7天完成公司註冊，同時一站式處理會計、記賬、合規等後台事務。