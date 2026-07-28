中國移動香港成消防處先導計劃獨家物聯網服務及系統供應商

智慧消防實現100%在線及「零誤報」 推動香港智慧城市安全治理 香港2026年7月28日 /美通社/ -- 中國移動香港有限公司（下稱「中國移動香港」或「CMHK」）作為香港消防處「物聯網火警偵測系統先導計劃」（Pilot Scheme on IoT Fire Detection System）的獨家物聯網（IoT）服務及系統供應商，成功協助消防處完成首階段實地測試。由CMHK部署的無線智慧消防系統已於港島、九龍及新界首批10幢舊式樓宇投入實地運行，測試期間錄得100%在線運行率及具里程碑意義的「零誤報」紀錄，印證物聯網技術應用於舊式樓宇消防安全的穩定性及可靠性，進一步推動香港智慧城市安全治理發展。

物聯網技術破解舊樓消防安全痛點 傳統消防改善工程可能涉及安裝水缸、水泵、消防喉轆及鋪設線路，工程時間可長達1至2年，費用亦可由數十萬至逾百萬港元不等，對業主構成沉重負擔。部分樓宇更受天台業權、樓宇負重能力或空間所限，難以安裝相關設施。根據先導計劃的實際數據，以6層高樓宇為參考，物聯網火警偵測系統的工程費用約為20萬港元，僅為傳統工程成本的三分之一，安裝時間亦可大幅縮短。 CMHK憑藉流動網絡、物聯網平台及系統整合能力，攜手消防處完成先導物聯網火警偵測系統先導計劃，成功為首批10幢樓宇的現場勘察、系統設計、設備接入、網絡連接及平台部署，並為系統測試及運作提供技術支援，成效超著。

實地測試表現理想 實現100%在線及零誤報 經過為期3個月的實地測試，由CMHK搭建的物聯網中央監控平台及前端感測設備錄得100%系統在線率及零火警誤鳴，部件有效運作率亦超過99.95%。透過煙霧及一氧化碳雙重感測，以及多感測器融合邏輯，系統能有效減少日常煮食、火鍋或香燭煙霧引致的誤報。 此外，在消防處另行進行的實火測試顯示中，當火警發生並有濃煙積聚後，偵測器約於60秒內啟動警報，火警訊號亦能順利傳送。系統同時支援24小時狀態監測，一旦偵測器或網關出現故障、損壞或被人為拆除，平台會即時發出提示，讓維護團隊及時跟進。

基於先導計劃的卓越成果，消防處早前已正式接納「物聯網火警偵測系統配合滅火筒」，作為6層或以下合資格目標樓宇的消防設備替代方案。對全港約3,600幢合資格舊樓而言，相關方案提供安裝時間較短、成本較低、具備實時監測能力，並符合相關消防規定的選擇。 雙重感測配合4G及LoRa連接 火警訊號迅速傳送 CMHK的物聯網火警偵測系統透過在樓宇每個單位及公用地方安裝無線複合火警偵測器，以同時監測煙霧及一氧化碳濃度，當相關數值達到火警警戒水平，偵測器會透過LoRa無線技術，將火警訊號傳送至設於走廊、配備雙SIM卡及後備電源的4G LoRa火警警報網關。網關接收訊號後，系統會啟動樓宇內的警報裝置，讓不同樓層的網關互相聯動並鳴響火警鐘，提醒居民及早疏散。網關亦設有手動火警鐘掣，除了由系統自動偵測火警，居民也可在發現火災時以人手啟動警報。

展望未來，CMHK將繼續配合消防處推展物聯網火警偵測系統，發揮流動網絡及物聯網技術優勢，協助更多舊式樓宇提升消防安全水平，為居民建構更安全、可靠及具韌性的居住環境，持續推動香港智慧城市安全治理發展。 關於中國移動香港有限公司 中國移動香港有限公司（簡稱「中國移動香港」）隸屬中國移動有限公司（簡稱「中國移動」），《財富》雜誌「全球500強」企業，香港聯交所股份代號：941；於1997年1月正式提供服務，成為全港首個PCS流動網絡商。