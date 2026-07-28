Kinaxis 推出 Maestro for Data Centers，強化資料中心供應鏈決策信心

臺北2026年7月28日 /美通社/ -- 隨著全球持續推動 AI、雲端運算與數位轉型，資料中心容量的需求正快速成長。據 Gartner 估計 [1] ，2026 年全球資料中心投資規模將超越 6,500 億美元，隨之而來的供應鏈挑戰，迫使企業在高度不確定性下提前進行產能、基礎設施和採購決策。對此， 供應鏈協調領域的全球領導者 Kinaxis® Inc.（TSX:KXS） 近日宣布推出 Maestro for Data Centers，將並行的情境式協調應用延展至資料中心供應鏈中，協助企業應對特定產業獨有的規劃挑戰。

Kinaxis 最新白皮書指出，當今高科技供應鏈面臨的中斷已非偶發性，而是持續的波動。傳統規劃模型仍依照需求、供應、製造、財務等流程逐步推進，在規劃週期中僅以預設方案執行，因此當環境條件發生變化時，其衝擊將擴大至零組件、產能與財務等範圍。而當規劃已不再依循週期運作的線性流程，並行協調成為企業的關鍵核心改變，高科技企業領導者正從傳統固定週期轉向於此，以提升決策敏捷度與企業競爭力。

Kinaxis 亞太區業務總裁 Phillip Teschemacher 表示：「在供應鏈規劃中，結構性缺口時常以反覆出現的模式，存在於不同團隊、決策過程和時間跨度中，當環境條件變化時，協調與一致性即開始瓦解。資料中心是數位基礎設施生態系統中資本密集度最高、影響最深遠的投資，不僅每次決策都牽涉數十億美元的投資承諾，其可行性往往也是做出關鍵承諾後才得以驗證。因此 Maestro for Data Centers 期望不僅能協助客戶掌握現況，更能在條件變化時，對未來決策保有信心。」