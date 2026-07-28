致富證券屯門新分行開業，全港分行增至 15 間，總量為香港券商第一

香港 - 2026年7月28日 – 近日，致富證券宣布位於新界屯門時代廣場的新分行正式開業。隨著屯門分行投入服務，致富證券全港分行投資服務網絡增至15間，線下分行總量增長為香港券商第一，進一步鞏固致富證券「全港最大分行網絡」的市場地位，為更多投資者提供 1 對 1 線下投資服務。





作為扎根香港市場 47 年的港資券商，致富證券今年內新增 4 間分行，持續擴展服務香港不同地區的投資客戶。新屯門分行的開設，不僅體現公司對香港市場長遠發展的信心，更進一步回應投資者對專業、便捷及面對面線下投資服務的需求。





屯門新分行地址：新界屯門時代廣場北翼1樓3號舖。





全港券商分行總量第一名 打造最具規模的線下服務體系

近年投資服務逐漸數碼化，但投資者對專業諮詢、開戶支援及面對面交流的需求依然存在。致富證券持續投入線下服務網絡建設，透過遍布香港不同地區的15間分行，讓投資者能更方便地獲取專業投資服務支援。

由港島、九龍至新界不同社區，致富證券的分行網絡覆蓋主要人口及商業區域，進一步縮短投資者與專業服務之間的距離，打造香港券商市場中最具規模的線下服務體系。

憑藉多年累積的市場經驗、穩健營運能力及金融科技投入，致富證券致力為不同投資經驗及需求的客戶提供安全、可靠及高效的投資服務。





完善區域投資體驗 加強「一對一專屬服務」

屯門新分行的開業，是致富證券持續完善香港各地區服務布局的重要一步。新分行將延續公司「一對一專屬服務」理念，由專業團隊提供個人化投資支援，協助客戶了解市場資訊、掌握投資工具，並根據自身財務目標制定合適策略。

透過線下專業服務與線上全新 App「致富證券」結合，致富證券希望為投資者提供更全面、更貼近需求的投資體驗。為慶祝屯門新店開幕，由 8 月起凡親臨致富證券分行門店成功開戶，並參加門店互動活動，即可獲贈限量版「馬上致富」公仔一個！



全新「致富證券」 App 科技賦能投資體驗

除持續擴大線下服務網絡外，致富證券亦積極提升數碼化能力。全新「致富證券」App 以速度、穩定性及操作體驗為核心，支援港股、美股、期貨及基金等多元資產交易。

投資者可透過新 App 隨時掌握市場資訊及交易機會，配合遍布全港的實體分行服務，實現線上交易便利與線下專業支援的融合。





致富集團首席執行官梁昊先生表示：

「屯門分行是致富證券今年開設的第 4 間分行，至此我們全港分行總數增至15間，成為香港券商中線下分行數量最多的券商。這不僅代表我們持續投資香港市場的決心，也反映我們相信實體服務在投資領域仍然具有不可取代的價值。

科技提升了投資效率，而專業人員提供的面對面交流與支援則建立了信任。我們希望透過『線上科技平台＋線下專業服務』雙軌模式，讓不同類型的投資者都能享受到更全面、更安心的投資體驗。

未來，致富證券將繼續擴展服務網絡，提升金融科技能力，致力成為香港投資者信賴的港資科技券商品牌。」





致富證券將持續秉持「專業、可靠、創新」的服務理念，結合全港最大線下分行網絡及金融科技優勢，為香港投資者提供更便捷、更全面的投資服務。