香港電訊推出自主開發AI平台HKT.AI　一站式匯聚全球多種AI資源 助力香港實現「全民AI」

香港 - 2026年7月28日 - 香港電訊宣布推出一站式綜合AI平台HKT.AI，方便企業及個人客戶在單一、易用的平台使用全球多款主要人工智能（AI）資源，藉以加快AI在香港的普及應用，尤其是協助中小企數碼轉型，推動實現「全民AI」。
HKT.AI匯聚多元化的中國內地及全球AI資源，讓企業及個人用戶在單一平台上，無縫使用及切換至不同的專用應用程式及工具，以滿足不同的工作及日常需要。平台推出初期提供四個核心功能，包括圖片工作室、寫作工作室、社交內容工作室及協助用戶挑選合適模型的大模型擂台。平台亦設有安全的專屬儲存空間，能自動保存對話紀錄及生成內容，令用戶毋須在不同應用程式中找尋對話紀錄，日後亦能輕鬆查閱或重用；同時具備企業級安全保障，保護用戶上載的數據。
HKT.AI平台推出初期設有約二十個預設AI助理，讓用戶輕鬆上手。平台亦特別為中小企設有一系列針對香港商務的AI助理分擔日常工作，如公司申報和協助處理稅務事項的文書生成等，藉此提升中小企營運效率及市場競爭力。各種AI助理亦為支援不同業務場景而設，並以工作職能分類，方便用戶快速找到如AI自動排班助理、客戶投訴回覆助手等合適工具。
在個人用戶方面，平台亦提供如個人健身教練、星級大廚和命名神器等具趣味和益智性的AI助理。平台稍後亦將逐步增加新功能，包括PPT簡報和影片生成工具等。
香港電訊將為企業及個人用戶提供24小時專屬AI支援熱線及各類培訓和工作坊，確保用戶能掌握各種應用及獲得及時協助，亦會為有需要的企業用戶，提供專人平台設置服務。
即日起，香港電訊將邀請特選企業及1O1O客戶率先免費試用HKT.AI，並會逐步豐富涵蓋的AI資源及助理，供更多客戶使用。
香港電訊集團董事總經理許漢卿表示：「香港電訊一直積極把握AI急促發展帶來的契機，隨著集團提速由傳統電訊服務供應商，升級為面向企業與個人客戶的綜合數據與智能科技推動者，我們銳意透過自身的網絡基建、跨領域生態圈、多元產業夥伴網絡及龐大客戶基礎，打通從連接、數據到智能的端到端創新價值鏈，引領客戶擁抱新技術，賦能每一步，加快推動AI普及應用。就此，我們特別推出自主開發的HKT.AI，將尖端的AI能力匯聚至單一平台，並轉化為易用、安全及可靠的工具，藉以服務並賦能企業及個人客戶，支持實踐香港『全民AI』願景，並主動對接國家『人工智能+』行動，促進數字經濟及智慧社會發展。」
香港電訊近日亦推出其他多項AI相關服務，包括營銷方案AI CMO，能夠根據社交聆聽結果，以及The Club生態圈的數據分析，快速生成結合本地用語及場景的營銷影片，供商戶在The Club及其自身平台使用。此外，Tap & Go「拍住賞」亦已推出全港首張個人Single Use Card，協助用戶管控與自主AI代理 (Agentic AI) 執行交易流程時相關及商戶資料外洩的風險。
關於香港電訊
香港電訊是科技、媒體及電訊的領導者，扎根香港逾150 年。香港電訊作為真正的 5G 網絡營運商，為企業及大眾接通本地和全球。我們的全方位企業應用方案，成為企業進行數碼轉型的不二之選。與此同時，我們全面的網絡及智能生活服務組合，豐富大眾日常生活，並滿足他們對工作、娛樂、教育、健康，以至可持續低碳生活的各種需要。連同我們支援數碼經濟發展及協助香港作為國際金融中心連繫世界的數碼企業業務，香港電訊致力為智慧城市發展作出貢獻，以科技成就未來。
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本新聞稿由香港電訊有限公司發布。
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