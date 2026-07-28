正值 World 由建設網絡邁向規模化應用之際，Eightco Holdings（納斯達克股票代碼：ORBS）宣佈參與 World Foundation 5,250 萬美元融資

截至 2026 年 7 月 26 日，Eightco 財庫資產構成如下：OpenAI 股權 9,000 萬美元（間接持有）、Beast Industries 股權 1,800 萬美元、16,278 枚 ETH、近 3.02 億枚 WLD，以及現金及等價物 1.42 億美元，合共約 3.91 億美元 OpenAI 早前宣佈已以保密方式提交 S-1 註冊文件，為日後可能進行的首次公開招股鋪路 Eightco 讓投資者間接投資於 OpenAI 及 Beast Industries 等多間最具創新力的私人企業 賓夕法尼亞州伊斯頓2026年7月28日 /美通社/ -- Eightco Holdings Inc.（納斯達克股票代碼：ORBS）（「Eightco」或「本公司」）今日公佈最新總持倉狀況，重點介紹其在數碼資產領域的持倉，以及對多間領先私人科技企業的策略性投資。

2026 年 7 月 24 日，World Foundation 宣佈完成 5,250 萬美元融資，由 Pantera Capital 領投，參投方包括 Bain Capital Crypto、Eightco、Selini Capital、Susquehanna Crypto 及其他投資者。World Foundation 同時慶祝網絡正式上線三週年。目前已有逾 3,900 萬人加入 World Network，當中逾 1,800 萬人已透過 Orb 完成真人驗證。自推出以來，該網絡已處理逾 4.75 億次 World ID 驗證證明。 截至美國東岸時間 2026 年 7 月 26 日晚上 7 時 30 分，ORBS 持倉包括：透過特殊目的公司（SPV）間接投資 OpenAI 9,000 萬美元、已注資 Beast Industries 1,800 萬美元、投資 Mythical Games 100 萬美元、持有 301,971,219 枚 Worldcoin（WLD）（以 Coinbase 報價每枚 0.36 美元計）及 16,278 枚以太幣（ETH），另有現金及穩定幣合共約 1.42 億美元，總持倉價值約 3.91 億美元。

Sam Altman 近日表示：「顯然，世界正日益接近非常強大的人工智能。相比 AI，我們更關心的是人。關心他人早已深植於我們的天性，因此只要我們仍能分辨人類與 AI，我對未來便無所畏懼。World ID 正是我們在這方面的努力。過去一年，眼見大眾陸續採用這項技術，並摸索如何把它融入全新的世界，進展實在令人振奮。」 Eightco (ORBS) 董事會成員 Tom Lee 表示：「WLD 代幣發行量削減已於 7 月 24 日生效，新增供應量隨之減半。此舉應可大幅改善 WLD 的供求淨平衡，進一步支持其價格風險回報趨於改善的觀點。」

帶動市場的焦點頭條： ORBS 管理層深信，本公司的財庫組合涵蓋未來 AI 及數碼金融體系多項最關鍵的組成元素。本週焦點頭條包括： 7 月 21 日，據報道，資產管理公司 Grayscale 已向美國證券交易委員會 (SEC) 提交申請，擬推出美國首隻與 Worldcoin 掛鈎的 ETF（資料來源：Decrypt）。

7 月 21 日，OpenAI 宣佈推出「ChatGPT for small businesses」小型企業計劃，協助小型企業藉 ChatGPT 提升生產力、拓展業務規模（資料來源：OpenAI）。

7 月 21 日，Franklin Templeton Digital Assets 發表由 Sandy Kaul 執筆、題為《Agentic AI—The Killer Use Case for Blockchain and Crypto》（《代理式 AI——區塊鏈與加密貨幣的殺手級應用》）的白皮書（資料來源：白皮書），指出區塊鏈將促成機器與機器之間的交易，對日後廣泛部署代理式 AI 服務至為關鍵。此觀點與我們的堅定信念一致：WorldID 正正位處這種互動的核心。

7 月 22 日，據報道，OpenAI 計劃在美國佐治亞州興建一座數據中心，總電力容量達 3.2 吉瓦，電力將於 2028 年至 2032 年間分階段交付（資料來源：Axios）。

2026 年 7 月 24 日，World 的代幣發行時間表迎來重要里程碑。正如 World 最初白皮書所述，網絡歷來規模最大的三年代幣解鎖期正式結束，每日進入流通市場的 WLD 數量減少約 43%，由約 510 萬枚降至約 290 萬枚。ORBS 現時持有 301,971,219 枚 WLD，約佔流通供應量 8%，是全球規模最大的公開披露 WLD 持倉。WLD 日後將繼續進入流通市場，惟每日流入量僅約為過往一半，整體供應增長因而大幅放緩（資料來源：World）。

Eightco：佈局關鍵大趨勢 Eightco 的業務圍繞本公司預期將主導未來十年創新的三大趨勢而構建，分別為人工智能、數碼身份及創作者經濟，並透過間接投資 OpenAI（佔 ORBS 財庫持倉 23%）、Worldcoin（佔 28%）及 Beast Industries（佔 5%），在三大趨勢中均建立投資佈局。 人工智能 — OpenAI Eightco 已向特殊目的公司投資約 9,000 萬美元，藉此間接持有 OpenAI 母公司的股權權益，佔財庫資產約 23%，屬各上市投資工具之中已披露持倉集中度最高者之一。 OpenAI 旗下消費者應用程式 ChatGPT 是全球排名第一的消費者 AI 應用程式（資料來源：Sensor Tower），其每週活躍用戶於2026年2月突破9億，成為歷來擴展速度最快的消費者科技產品（資料來源：UBS，經 Reuters 報道）。

數碼身份 — WLD 代幣 Eightco 持有近 3.02 億枚 WLD，約佔流通供應量 8%，是全球規模最大的公開披露機構持倉，佔 Eightco 財庫資產約 28%。 Worldcoin 是 World 的原生代幣。World 是覆蓋全球的真人證明網絡，由 Sam Altman 與 Alex Blania 共同創辦的 Tools for Humanity 負責建設，並由 World Foundation 監督管理。其 Orb 裝置會簽發保障私隱的 World ID，用以核實用戶是獨一無二的真人，而非 AI 代理。 根據 World 公佈的商業模式，應用程式須按驗證次數繳付費用，最終用戶的驗證則維持免費；憑證發行方與 World 協議均可藉真人身份認證服務創造收益。World 指出，橫跨銀行、電子商務、遊戲、社交媒體及代理式 AI 等 13 個行業的潛在可開拓收入機遇合共達 6.35 萬億美元（資料來源：Tools for Humanity）。

創作者經濟 — Beast Industries Eightco 已投資 1,800 萬美元於 Beast Industries 股權，佔財庫資產約 5%。 Beast Industries 坐擁全球數一數二的直達消費者觸及版圖，旗下各平台粉絲合共逾 5 億，並以 MrBeast 為核心——他是全球 YouTube 上最多人收看的人物。隨著 AI 令內容製作日趨商品化，分發渠道與觀眾信任正成為愈見稀缺的資產。 Eightco Holdings Inc. 簡介 Eightco Holdings Inc.（納斯達克股票代碼：ORBS）為上市公司，正推行首創的 Worldcoin（WLD）財庫策略，讓投資者透過單一股票代號，間接參與本週期三大定義性趨勢：憑藉間接投資 OpenAI 參與人工智能發展；憑藉作為 WLD 及真人證明協議的最大公開持有者，涉足數碼身份領域；並憑藉持有 MrBeast 旗下 Beast Industries 的股權，參與創作者經濟。Eightco 獲多間頂尖機構投資者鼎力支持，包括 Bitmine Immersion Technologies Inc.（紐約證券交易所代碼：BMNR）、MOZAYYX、World Foundation、CoinFund、Discovery Capital Management、FalconX、Payward/Kraken、Pantera 及 GSR，現正致力構建代理式 AI 時代的真人驗證基礎設施層。

如欲獲取更多資訊： X：@iamhuman_orbs 網站：8co.holdings 常見問題 ORBS 是甚麼股票？ Eightco Holdings Inc.（納斯達克股票代碼：ORBS）是一間於 Nasdaq 掛牌上市的公司。ORBS 為投資者提供間接投資OpenAI 及 Beast Industries 的渠道。 誰持有最多 Worldcoin（WLD）？ Eightco Holdings（納斯達克股票代碼：ORBS）持有近 3.02 億枚 WLD，約佔流通供應量 8%，是全球規模最大的公開披露機構持倉。 甚麼是真人證明？ 「真人證明」是一種密碼學驗證技術，用以核實用戶是獨一無二、真實在世的人類，而非機械人或 AI 代理。對於社交網絡、銀行、代理式商務，以至任何在代理式 AI 時代要求「一人一帳戶」的系統而言，它都是不可或缺的基礎設施。

Eightco (ORBS) 與「真人證明」有何關係？ Eightco Holdings（納斯達克股票代碼：ORBS）是 Worldcoin（WLD）全球最大的公開披露機構持有者，而 WLD 正是驅動 World「真人證明」網絡的代幣。 誰是 Eightco Holdings 的行政總裁？ Eightco Holdings（納斯達克股票代碼：ORBS）的行政總裁為 Kevin O'Donnell。公司董事會成員包括 Tom Lee（Fundstrat 管理合夥人兼研究部主管，同時擔任 Bitmine Immersion Technologies（紐約證券交易所代碼：BMNR）主席），另有 Brett Winton（ARK Invest 首席未來學家）擔任董事會顧問。 前瞻性陳述 本新聞稿包含《1995 年私人證券訴訟改革法案》定義的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本新聞稿內的所有陳述均可能被視為前瞻性陳述，包括但不限於有關以下事項的陳述：本公司預期人工智能、數碼身份及創作者經濟將塑造未來十年的創新格局；本公司相信其財庫組合涵蓋未來 AI 及數碼金融體系多項最關鍵的組成元素；有關代幣發行量削減後，WLD 供求淨平衡及價格風險回報可望改善的陳述；指區塊鏈將促成機器與機器之間的交易、並對廣泛部署代理式 AI 服務至為關鍵的陳述；本公司深信 WorldID 位處 AI 與區塊鏈互動核心的信念；有關 World 於銀行、電子商務、遊戲、社交媒體及代理式 AI 等行業擁有合共 6.35 萬億美元潛在可開拓收入機遇的陳述；有關 2026 年 7 月 24 日後 WLD 代幣發行量預期削減的陳述，包括每日發行量由約 510 萬枚減至約 290 萬枚；指本公司持有全球規模最大公開披露 WLD 持倉的陳述；指隨著 AI 令內容製作商品化、分發渠道與觀眾信任將成為愈見稀缺資產的陳述；有關本公司構建代理式 AI 時代真人驗證基礎設施層的陳述；有關本公司透過投資 OpenAI、WLD 及 Beast Industries，提供間接參與各項定義性趨勢途徑的陳述；指 OpenAI 已以保密方式提交 S-1 註冊文件、為日後可能進行的首次公開招股鋪路的陳述；以及有關 OpenAI 佐治亞州數據中心項目於 2028 年至 2032 年未來各階段的陳述。「計劃」、「期望」、「願意」、「預期」、「繼續」、「擴展」、「推進」、「發展」、「信念」、「指導」、「目標」、「可能」、「保留」、「項目」、「展望」、「擬」、「估計」、「可以」、「應該」、「定位」、「認為」以及其他類似意思和表達的字眼和詞彙，均作識別為前瞻性陳述。雖然並非全部前瞻性陳述均載有此類詞彙，但也是前瞻性陳述。前瞻性聲明均基於管理層的當時信念和假設，這些信念和假設均受風險和不確定性影響，故不保證未來表現。由於各種因素，實際結果可能有別於任何前瞻性聲明中的結果，包括但不限於：本公司無法主導其並非控股股東的私人企業（包括 OpenAI 及 Beast Industries）的管理或營運；本公司策略性投資或會出現虧損或估值下調的風險，包括其於 OpenAI 股權的間接持倉（透過特殊目的公司持有）、其 WLD 持倉及其 Beast Industries 股權持倉；本公司能否持續符合 Nasdaq 的持續上市規定；意外成本、收費或開支導致本公司資本資源減少或資本部署延誤；未能籌集充足資本以支持或擴大其業務營運或策略性投資；數碼資產（包括 WLD 及 ETH）價格波動，或會對本公司財庫持倉價值構成重大影響；監管變動、未來立法及規則制定對數碼資產、人工智能應用或生物識別數據收集帶來負面影響；與真人證明技術及 World 網絡的發展、採用及市場接受程度相關的風險；代理式 AI 於企業及消費者應用層面的部署速度與發展軌跡存在不確定性；OpenAI 的產品路線圖、商業模式發展以及任何首次公開招股的時間或成敗存在不確定性；與 Beast Industries 能否達成其增長預測相關的風險；數碼身份及 AI 基礎設施市場的競爭；若干投資的估值須依賴第三方來源；MrBeast 能否持續取得成功以及 Beast Industries 創作者主導商業模式的表現存在不確定性；與本公司於若干數碼資產及私人企業投資持倉集中相關的風險；公眾及政府對數碼資產或人工智能相關行業的立場轉變；WLD 供應動態未必帶來預期市場效應的風險；與 World Foundation 的資金狀況、發展進程及擴展其網絡與商業模式能力相關的風險；以及與 OpenAI 計劃中數據中心項目的時間表及落成相關的風險。鑑於這些風險和不確定性，切勿過份依賴此類前瞻性陳述。有關其他風險與不確定因素以及其他重要因素（任何一項均可能導致 Eightco 的實際結果與本文所載前瞻性陳述有所差異）的討論，請參閱 Eightco 向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件，包括其於 2026 年 4 月 15 日向 SEC 提交的 10-K 表格年度報告所載的風險因素及其他披露資料，以及其他可公開查閱的 SEC 文件。本新聞稿所載一切資料均以發稿日期為準；Eightco 概不承擔更新該等資料的義務，亦無義務公開公佈對本文所載任何前瞻性陳述所作任何修訂的結果，以反映實際結果或其預期的任何變動。