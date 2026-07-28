前海向優、向上、向外、向新、向港、向強，上半年發展更加生機勃勃

深圳2026年7月28日 /美通社/ -- 前海綜合保稅區內，貨車穿梭、貨櫃輪轉，電子元器件、3D列印設備、醫療裝備搭乘跨境物流專線直達全球；前海石公園沙池旁，新設「麥當勞」藝術裝置黃紅躍動，吸引市民踏沙觀海、打卡休憩；前海深港國際金融城中，法國安盛集團、義大利忠利保險等世界500強佈局落子，各類金融總部接連啟用，資本活水持續湧來……貨流、人流、資料流程、資金流在前海奔「流」不息，熱氣騰騰的發展圖景下，更映照前海高品質發展取得新突破。2026年上半年，前海GDP實現1677.4億元、同比增長7.8%，其中現代服務業增加值實現1165.2億元、增長11.0%。

今年是「十五五」規劃開局之年、APEC「中國年」，前海這個「特區中的特區」，發揮「特在定位、特在使命、特在政策、特在區位、特在稟賦、特在功能」獨特優勢，展現「向優、向上、向外、向新、向港、向強」良好態勢，進一步提升發展能級、開放格局、產業生態、城區環境，交出了一份高含金量的半年報「成績單」，展現出強勁的韌性與活力。 向優，現代服務業主業更強 作為國家戰略平台與現代服務業合作區，前海始終錨定現代服務業主業，以「6+4+2」現代化產業體系為框架，搭起產業高品質發展四梁八柱，構建起鏈條完整、生態完善的產業格局。

在現代服務業主業上，深入落實需求牽引、改革攻堅、科技賦能、開放合作重要要求，推動現代服務業主業更強、能級躍升。今年1-6月，服務業增加值1345.5億元、占GDP80.2%，比去年提升2.1個百分點，現代服務業增加值1165.2億元、占服務業86.6%，比去年提升2.4個百分點，達到全球先進地區「雙80%」水準，金融、資訊、專業服務優勢持續鞏固。 生活性消費同步升溫。隨著前海博物館、前海激浪等文旅新地標加快落地，前海不斷提速建設世界級旅遊消費目的地。今年上半年，社會消費品零售總額實現459.5億元，增長20.6%，繪就產城融合生動圖景。

向上，發展規模能級不斷躍升 細看前海2026年上半年經濟答卷，增速高於上年同期和上年全年水準。同時，前海投資動能保持強勁，今年上半年固定資產投資702.9億元、同比增長12.0%，投資規模占全市超五分之一。 持續向好的經濟基本面、完備的產業配套等，持續吸引各類企業紮根前海、深耕發展，為前海高品質發展注入內生動力。今年以來，前海新增註冊企業1.9萬家，日均新增超百家；累計招引培育現代金融、商貿物流、資訊服務、科技服務等8類總部型全球服務商44家，183家世界500強企業在前海投資佈局。集聚企業工程中心、工程實驗室等創新載體199家，國家級專精特新「小巨人」企業122家，獨角獸企業12家。

鈞舵機器人（深圳）有限公司是今年在前海新註冊的企業之一。公司總經理魏曉龍表示，企業將在前海重點佈局具身智慧相關產品的研發，並升級現有工業自動化產品，依託前海輻射的大灣區人才、產業和供應鏈優勢，打造鈞舵機器人大灣區總部。 向外，內外循環聯接點作用凸顯 前海是高水準對外開放門戶樞紐，堅持以開放促改革、促發展，用好合作區、自貿區、綜保區等開放平台，加快成為內外循環的最佳聯接點，加速融入全球產業鏈、供應鏈、創新鏈，形成更大範圍、更寬領域、更深層次的開放新格局。

全球要素加速匯聚。一流營商環境，吸引外資企業加速集聚。今年上半年，前海實際使用外資250.1億元，同比增長102.9%，占深圳76.5%；新增外商投資企業1335家，雙向投資的平台作用持續增強。 開放平台能級躍升。海關總署「18條」政策加速落地，促進外貿高速增長。今年上半年，前海進出口總額5648.5億元、同比增長57.2%。其中，服務貿易進出口實現281.5億美元，增長13.2%，占深圳35%。前海綜合保稅區進出口3341.8億元，增長75.3%，躍居全國綜保區首位。 人才集聚效應凸顯。開放政策、便利環境、優質生態，為人才發展提供廣闊空間。據統計，前海已集聚66萬名現代服務業人才和產業科技人才。

向新，新質生產力活力迸發 前海因地制宜發展新質生產力，打造新技術、新產品、新業態、新模式、新賽道的「試驗場」「展示地」。目前已形成1個兩千億級、7個五百億級產業集群，18個產業集聚區總營收突破2萬億元，今年預計再增人工智慧、數字創意兩大千億級集群，新質生產力持續迸發。 產業向新，科創賽道跑出加速度。前海攜手寶安打造「具身智慧港」，落地全國首個具身智慧產業聯合創新中心，建設全國首個靈巧手專業園區，海柔創新、銀河通用等頭部企業紮堆集聚。資訊服務業底盤穩固，344家規上企業1-5月營收1670.3億元；半導體與積體電路產業增長迅猛，電子元器件和積體電路國際交易中心實現交易規模 1224.7億元，增長88%。生物醫藥賽道勢頭向好，去年以來新增細胞基因企業70家，集聚灣島細胞、深研生物等企業，業務覆蓋CGT全產業鏈。

向港，深度融合發展走深走實 建設深港深度融合發展引領區，是國家賦予前海的戰略定位之一。前海堅持依託香港、服務香港，日益成為港企港人內地發展「第一站」「首選地」。今年上半年，前海港資港企港人加速集聚，實際使用港資240.4億元，增長145.8%；新增港資企業1092家，占比全市四分之一，現有港企11333家、增長14.1%，集聚港人超1.3萬人。 在規則機制「軟聯通」方面，27類港澳專業人士在前海備案即可執業，「港澳藥械通」覆蓋5家三級醫院，「深港匯」雙向總部基地引進TVB、普瑞金等13家深港雙總部企業。在基礎設施「硬聯通」方面，開通跨境巴士、口岸接駁巴士、商務專線等8條跨境交通線，今年上半年累計服務4.6萬人次，前海「大站快線」文旅專線開通試運行，沿途串聯深圳灣口岸、蛇口郵輪中心、前海石公園等5個核心交通樞紐與文旅地標。在民生領域「心聯通」方面，深化夢工場「1510」新模式，累計孵化香港團隊1180家，引進香港大學、香港中文大學等5所香港高校科創轉化平台，孵化項目超150個；打造前海香港大街，73家港企包括恒香餅家、阿一鮑魚、同安茶行等香港老字型大小陸續入駐，構建純正「港風港味」消費場景。

向強，未來城市新中心快速提升 前海堅持精耕細作、精雕細琢，建設粵港澳大灣區未來城市新中心，加快成為灣區門戶、改革前沿、城市封面、產業高地。 交通內聯外暢，連結灣區、輻射全球。擁有1個國際機場、6個港口碼頭、5個開放口岸，連通大灣區「1小時生活圈」。深中通道通車滿兩周年，累計通行4887萬車次，日均8.9萬車次。今年上半年，西部港區集裝箱輸送量1020.9萬標準箱，增長6.0%，約占深圳66%；深圳機場客輸送量達到3361.5萬人次，貨郵輸送量超98萬噸，前海的樞紐作用和地位持續增強。

改革先行先試，策源引領、走在前列。根據中山大學的最新評估，前海制度創新指數連續五年居全國自貿片區第一。6月5日，國家發展改革委發佈16項深圳綜合改革試點創新舉措和經驗，其中4項率先在前海試點。廣東省政府發佈自貿區第十批19項的改革創新經驗，11項在前海率先實施、占比57.9%。 城區完形顯神，人氣日旺、能級提升。精心打造68公里活力海岸帶，打磨完善50公里濱海騎行道，城區功能、產業、人氣、能級以肉眼可見的速度快速提升。