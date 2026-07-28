閱文集團將於2026年8月11日公佈2026年上半年業績

業績電話會議將於2026年8月11日星期二

晚上8:00（香港時間）/ 上午8:00（美國東部時間）舉行

香港2026年7月28日 /美通社/ -- 中國領先的在線閱讀和IP培育平台閱文集團（「閱文」或「公司」，股份代號：0772.HK）宣佈將於2026年8月11日星期二公佈2026年上半年業績。

閱文集團管理層將召開電話會議，討論期內公司財務和業務狀況。電話會議的網絡直播可在公司投資者關係網站http://ir.yuewen.com同步收聽。

電話會議和網絡直播詳情如下：

如與會者希望使用電話號碼撥入會議，請使用下面提供的鏈接提前註冊，並在會議開始前10分鐘撥入。您的撥打號碼，密碼和唯一的訪問PIN碼將會在註冊時提供。