Asian Paints 在 Nilaya Anthology 呈獻「Colour As Continuum」----一場歷時一個月，深入探討色彩、物料及收藏級設計的藝術之旅

印度孟買2026年7月28日 /美通社/ -- 假如我們不再把色彩單純看作潮流，而是視之為由物料、工藝、記憶與設計共同塑造的故事，那會怎樣？ Asian Paints 首次將年度趨勢報告 ColourNext 2026 延伸至收藏級設計範疇，並於孟買 Nilaya Anthology 展出「Colour As Continuum」（色彩綿延不息）。

此展覽以策展式設計體驗形式舉行，為期一個月，從 Nilaya Anthology 一眾傑出設計師及工匠的作品中，精選家具、物件及物料表現，重新演繹 ColourNext 2026 四個主題方向——IRL（真實生活）、Pastoral（田園風）、Solarpunk（陽光龐克）及 Daydream（白日夢）。 展覽突破傳統趨勢預測的框架，邀請參觀者從故事、情感及物料探索的角度來感受色彩。