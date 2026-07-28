路特斯科技、星路科技與FOMO Pay攜手探索汽車代幣化

路特斯科技與星路科技、FOMO Pay簽署諒解備忘錄（MOU），共同探索合規代幣化、數字支付與創新代幣經濟學機制等領域合作。

該合作將結合蓮花品牌在高端出行領域的優勢與Web3金融科技生態，創造新的商業價值。 紐約和香港2026年7月28日 /美通社/ -- 全球領先的智慧豪華出行服務商Lotus Technology Inc.（納斯達克代碼：LOT）（「路特斯科技」）今日宣佈與AI驅動的全球一站式Web5（Web2+Web3）財富科技平臺星路金融科技控股有限公司（「星路科技」）及總部位於新加坡的領先支付機構FOMO Pay達成戰略合作，共同探索豪華出行行業的數字資產與現實世界資產（RWA）代幣化。

三方已簽署非約束性的諒解備忘錄（MOU），擬在技術合作領域推進，包括資產發行、代幣化與分銷，以及構建數字資產支付服務的合規運營模式等。同時，三方將探索合規框架下的Web3生態融合及創新代幣經濟學（Tokenomics）機制。 路特斯科技源於蓮花品牌，該品牌聚焦為駕駛者提供純正駕駛體驗，通過英國的設計與工程與中國的研發相結合，實現快速規模化落地。擁有78年發展歷程的蓮花品牌在賽車領域重塑性能邊界，持續為用戶打造極具駕駛樂趣的量產公路車。FOMO Pay 為一家領先的持牌支付機構，總部立足亞洲，已於新加坡、香港及中東地區取得支付牌照，建構起覆蓋東南亞、粵港澳大灣區及中東北非地區的廣泛跨境支付網絡，致力串聯各地企業，實現區域間的無縫商務往來。星路科技憑借其亞洲首個一站式RWA技術、發行與分銷平臺FinRWA Platform（「FRP」），在代幣化產品發行與分銷領域屢創突破，具備深厚的RWA代幣化專業能力。

通過此次計劃中的合作，星路科技將輸出其RWA領域的優勢，FOMO Pay則發揮數字支付專長，共同助力路特斯科技進一步強化其在豪華汽車市場地位，並為其提供先進的鏈上支付解決方案。合作的具體範圍、條款及條件仍將以雙方協商並簽署最終協議為準。 路特斯科技首席財務官王達學博士表示：「本次擬議合作標誌著我們在探索數字資產與代幣化如何為豪華出行領域創造新價值方面邁出了重要一步。我們將探索合規鏈上購車支付解決方案，以此拓寬客戶群體。通過與星路科技和FOMO Pay攜手，我們將評估潛在的合規、創新運營模式，將我們的品牌傳承、智慧出行產品與新一代金融科技相銜接。」

星路科技首席執行官蔡華先生表示：「此次與路特斯科技及FOMO Pay攜手，體現了我們將現實世界資產與先進技術深度融合的堅定決心。星路科技將依託自主研發的RWA平臺及代幣化能力，助力路特斯科技實現高效、合規且可規模化的RWA解決方案，並與FOMO Pay攜手共同打造創新產品，滿足豪華出行領域現實世界資產不斷演進的需求。」 FOMO Pay聯合創始人Zack Yang表示：「FOMO Pay 以多通道、多鏈、多貨幣的模式推動數位支付與鏈上結算，協助路特斯科技為豪華出行領域提供先進支付解決方案，此應用場景對整體豪華產業深具示範意義。FOMO Pay 將攜手星路科技，共同建構創新的數位資產支付模式，助力 RWA 生態發展。此次合作也再次體現我們持續致力於推進真實世界資產支付基礎設施的承諾。」

關於Lotus Technology Inc. Lotus Technology Inc.業務佈局覆蓋英國、歐盟及中國。公司專注打造豪華電動生活用車，聚焦電動化、智慧化等下一代出行技術領域的世界級研發。如需瞭解公司更多資訊，敬請訪問官網：www.group-lotus.com。 關於星路金融科技控股有限公司 星路金融科技控股有限公司及其子公司統稱「星路科技」，是位於香港的AI驅動全球一站式Web5（Web2+Web3）財富科技平臺，為各類金融機構提供全面的財富管理產品和科技解決方案，涵蓋現金管理、公募基金、私募基金、結構性產品、債券、保險及虛擬資產等全品類的財富管理產品。星路科技在亞洲金融科技領域處於領先地位，自Web3浪潮初起，星路科技已專註提升連接實體與數字資產的能力，打造一站式現實世界資產（RWA）技術、發行、分銷平臺，開拓財富管理行業全新增長路徑。詳情請參考www.finloop.hk 以及www.finlooprwa.com 。

關於FOMO Pay FOMO Pay 成立於2015年，為一家持有新加坡、香港及中東地區支付牌照的支付機構，現已發展為領先的一站式數位支付、數位銀行及數位資產解決方案提供商。公司正積極構建亞洲首個全牌照金融平臺，協助機構與企業實現傳統金融與下一代金融服務之間的無縫銜接。FOMO Pay 提供三大旗艦產品： FOMO Payment – 為商家、企業及金融機構提供一站式數位支付解決方案

FOMO iBiz – 滿足企業日常收支管理需求

FOMO Treasury – 企業現金管理與投資解決方案，實現流動性與收益增值 更多資訊請瀏覽 www.fomopay.com。