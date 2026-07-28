Bybit引入xStocks雙幣投資產品 拓展加密貨幣以外的固定收益投資選擇

阿聯酋迪拜2026年7月28日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit宣佈，將xStocks集成至其雙幣投資產品，成為首家將xStocks作為此類結構化收益產品標的資產的中心化交易所。 此次上線的六種代幣追蹤航空航天、科技及金融服務領域的上市公司，包括由xStocks提供的SpaceX、英偉達(NVIDIA)、蘋果(Apple)、Alphabet、Coinbase和亞馬遜(Amazon)股票代幣化版本。所選公司涵蓋當前市場關注的多個熱點領域，包括人工智能、半導體需求、雲計算、數字資產基礎設施以及航天科技。 延續經典雙幣投資機制，Bybit的xStocks雙幣投資允許用戶選擇xStock交易對、目標價格和投資期限，根據其對標的股票價格走勢的判斷獲取收益。支持的投資期限包括8小時、1天和7天，單筆認購金額範圍為30至200,000 USDT。

隨著代幣化現實世界資產在行業內持續升溫，Bybit正將雙幣投資產品的標的資產擴展至加密貨幣領域之外，將代幣化美國股票納入其最受歡迎的結構性投資產品之一。此舉反映了傳統金融與區塊鏈市場加速融合的發展趨勢，資產代幣化正推動現實世界資產上鏈，並為投資者提供通過熟悉的加密原生機制參與投資的新方式。 xStocks加入Bybit雙幣投資後，用戶可在等待代幣化股票達到理想買入或賣出價格期間賺取收益，也可通過這一具有固定期限的結構化產品建立對精選股票的投資敞口，而無需直接購買現貨。

Bybit Earn與財富管理負責人Jerry Li表示：「雙幣投資一直是用戶將市場判斷轉化為收益的重要方式之一。如今，我們將這一機制拓展至代幣化股票，正是順應投資者興趣的發展方向。越來越多的加密原生用戶希望借助他們已經熟悉的工具，參與人工智能、科技和航天探索等領域的投資。」 雙幣投資是一種非保本結構化投資產品，用戶成功認購後可獲得預期固定收益。用戶可根據自身市場判斷及風險偏好，選擇資產交易對、投資期限和目標價格，最終結算資產將根據結算時市場價格與目標價格的比較結果確定。