DXC 與 ElevenLabs 宣佈達成策略合作夥伴關係，擴展企業人工智能與語音創新

維珍尼亞州阿什本2026年7月28日 /美通社/ -- 領先的企業技術與創新合作夥伴 DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）今日宣佈，與專門研發音訊模型及語音代理的人工智能公司 ElevenLabs 達成策略合作夥伴關係。是次合作將把先進語音人工智能功能全面嵌入 DXC 的內部運營及客戶解決方案，為其以人工智能為核心的轉型策略注入新動力。DXC 同時宣佈，已參與 ElevenLabs 近期完成的 5 億美元 D 輪融資，ElevenLabs 於該輪融資後估值約達 110 億美元。 作為合作的重要組成部分，DXC 將於全球企業環境中部署先進語音人工智能功能，提升員工生產效率、革新客戶互動模式，並開拓由人工智能驅動的嶄新服務。

ElevenLabs 營收主管 Ben Budde 表示：「DXC 在全球規模最大、環境最複雜的企業生態中深耕多年。與DXC攜手合作，讓我們得以將語音人工智能技術引入關鍵業務流程，為自動化應用、無障礙服務以及人機協作開創全新局面。」 全面推進 DXC 人工智能快車道策略 此次合作亦高度契合 DXC 的「快車道」創新議程，旨在跨行業擴展新一代人工智能、SaaS 及平台主導型解決方案。透過整合 ElevenLabs 的技術能力，DXC 將進一步強化其大規模提供差異化數字體驗的實力，相關功能將延伸至全球客戶，涵蓋以下核心領域：

企業生產力與數字化員工隊伍

部署人工智能語音智能體及智能助手，提升服務台運營效率，並優化企業培訓及知識管理流程。

部署人工智能語音智能體及智能助手，提升服務台運營效率，並優化企業培訓及知識管理流程。 客戶體驗轉型

將自然流暢的多語言語音界面嵌入客戶服務平台，打造更直觀、更個人化的互動體驗。

將自然流暢的多語言語音界面嵌入客戶服務平台，打造更直觀、更個人化的互動體驗。 行業專屬解決方案

將語音人工智能融入 DXC 各項產品及服務，精簡業務流程、強化虛擬助手功能，全面提升服務質素。

將語音人工智能融入 DXC 各項產品及服務，精簡業務流程、強化虛擬助手功能，全面提升服務質素。 現代應用及平台工程

結合 ElevenLabs 語音技術與 DXC 的應用現代化及編排平台，共同構建人工智能原生企業解決方案。 DXC 總裁兼首席執行官 Raul Fernandez 表示：「語音界面正迅速成為企業連結客戶與員工的主要渠道。與 ElevenLabs 的合作讓 DXC 能夠加快步伐，將人工智能深度融入業務各個層面——涵蓋內部運營以至為客戶提供的解決方案。這是推進我們人工智能原生產品及服務策略的關鍵一步。」

以投資鞏固策略協同效應 DXC 與 ElevenLabs 的策略合作夥伴關係建基於雙方既有的財務紐帶，DXC 已參與 ElevenLabs 最新一輪融資。此舉充分展現 DXC 對生成式語音人工智能變革潛力的堅定信心，並進一步深化雙方在共同服務企業客戶方面的協同關係。 開啟下一代企業人工智能新機遇 是次合作涵蓋聯合市場推廣計劃，雙方將充分結合 ElevenLabs 的前沿技術與 DXC 深厚的行業專業知識及客戶網絡，為 DXC 全球客戶帶來多元化人工智能原生應用場景。DXC 將透過旗下人工智能原生產品孵化器及人工智能平台引擎 LabX，持續深化與 ElevenLabs 的協作，目標是共同研發解決方案，並將相關功能推向全球市場，作為 DXC 整體人工智能發展策略的重要一環。

關於 DXC Technology DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是領先企業科技與創新合作夥伴，向全球企業和公共機構提供軟件、服務和解決方案。在瞬息萬變的時代，協助這些機構利用 AI 來推動成果。DXC 憑藉在託管基礎設施服務、應用程式現代化與業界特定軟件解決方案的深厚專業知識，而現代化、保護和營運全球部分最複雜的科技資產。如欲了解更多，請瀏覽 dxc.com。 關於 ElevenLabs ElevenLabs 是一家專注於先進語音合成及生成式音頻技術的人工智能研究與應用公司，致力協助開發者及企業構建逼真、可擴展的語音體驗。