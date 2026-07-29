2026 年阿布扎比金融週在 Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan 殿下的贊助下舉行，將鞏固阿布扎比作為「資本之都」的地位

阿聯酋阿布扎比2026年7月29日 /美通社/ -- 在阿布扎比王儲兼行政委員會主席 Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan 殿下 的贊助下，阿布扎比金融週 (ADFW) 將於 2026 年 12 月 7 日至 10 日舉辦第五屆活動。這項中東地區最大型的金融盛會，亦是「資本之都」的旗艦金融活動，今屆主題為 「資本共同體 • 夥伴齊推動」(The Capital Community, Powered by Partnerships)。

活動由阿布扎比國際金融中心 (IFC) ADGM 主辦，阿布扎比同時是阿聯酋 (UAE) 的首都。屆時將匯聚頂尖投資者、金融機構、政策制定者及商界領袖，攜手塑造金融、資本配置和經濟增長的未來方向。

ADFW 2025 大獲成功，今年活動將重返阿爾馬里亞姆島，並擴大舉辦規模，以回應不斷上升的參與需求。 全新升級的場地足以容納歷來最多的與會代表，並增設嶄新交流活動空間，務求締造更多合作契機及營商機遇。

ADFW 將一連四日圍繞不同主題，舉辦超過 70 場活動，預計將吸引全球逾 35,000 名參與者及 800 多位演講嘉賓出席。 上屆盛會所匯聚的金融領袖，其管理資產總額超過 62 萬億美元，相當於全球國內生產總額 (GDP) 的一半以上。